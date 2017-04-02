Turist çok, müze kapıları duvar  

KKTC turizmi ilkbaharın ilk aylarında hareketli günler yaşıyor. Otellerin Mart ayı doluluğu yüzde 60’a ulaştı. Güney’den günübirlik gelen turistler ise başkent sokaklarını renklendirdi

Nadire BAHADİ

Havaların ısınması ile ülkemizi ziyaret eden turistler daha çok görünür oldu. Başkent Lefkoşa sokakları dün rehber eşliğinde gezen turist kafileleri ile doldu. Gruplarını gezdiren rehberler ise uzun zamandır olduğu gibi ülke kültürünü müze önlerinde anlatmak zorunda kalıyor. Müzelerin hafta sonu kapalı olması nedeni ile turistlere ancak çarşı turu ve kentin sembol binaları gezdirilebiliyor.

Altıner: Müzeler hafta sonu açık olmalı

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanı İbrahim Altıner ilkbahar olmasına rağmen turist sayısında gözle görülür şekilde artış yaşandığını belirterek yoğun bir dönem yaşandığını belirtti. Turist gruplarının bir çoğunun Lefkoşa’da yarım gün geçirdiğine değinen Altıner, hafta sonu grupların gezdirilebileceği mekanların oldukça kısıtlı olmasından yakındı. Çalışma saatlerinin müzelerin hafta sonunda ziyaretçi kabul etmesine olanak sağlamadığını belirten Altıner, ülkenin daha iyi tanıtılıp turistin ülkeden memnun ayrılması için çalışma saatlerinde değişiklik yapılması gerektiğinin önemli olduğuna değindi. Geçmiş yıllarda müze ve ören yerlerinin hafta sonu açık olması için bakanlığın protokol imzaladığına dikkat çeken Altıner, bu protokolün yinelenmesi gerektiğini belirtti. Altıner, turistlerin ülke kültürü ile ilgili bilgileri gezip göremeden sadece rehberlerin anlatımı ile öğrenmelerinin yeterli olmadığını kaydetti.