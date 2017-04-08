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08 Nisan 2017

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‘Ezan remixi’ çalan DJ’e hapis cezası

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‘Ezan remixi’ çalan DJ’e hapis cezası
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Tunus’ta ezanı ‘remix’ formatında çalan DJ bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

 

Dax J ismiyle bilinen DJ “kamu önünde ahlâksızlık ve halkın değerlerini incitmek”ten suçlu bulundu.

İngiliz DJ’in ülkeden ayrıldığı belirtiliyor.

DJ Dax J yaptığı açıklamada çaldığı müzikten rahatsız olan herkesten özür dilemişti.

“Amacım hiçbir şekilde birini üzmek veya rencide etmek değildi” dedi.

AFP haber ajansına konuşan mahkeme sözcüsü, klübün işletmecisi ve etkinliğin organizatörü hakkındaki suçlamaların ise düşürüldüğünü söyledi. Tunus’un Nabeul kentinde bir gece kulubü, DJ’inin ezanı “remix” formatında çaldığını gösteren görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kapatılmıştı.

Gece kulubünün işletmecisi de gözaltına alınmıştı. . Video, Tunus’ta bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Videoda ezanın remixini dinleyerek dans eden insanlar görüntülenmişti.

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