Tunçbileklere mahkemeden ret

Girne Ağır Ceza Mahkemesi yasa dışı kürtaj davasının sanıkları arasında yer alan Tunçbilek çiftinin “olaylarla bağlantıları olmadığı” gerekçesiyle beraat talebini reddetti

Devrim DEMİR

Kamuoyunda “Kürtaj davası” adıyla bilinen, Ada Hospital’da bazı hamileliklerin yasa dışı sonlandırılmasıyla ilgili tutuklu yargılanan ve avukatları tarafından beraat talebi yapılan sanık Mehmet Ali Tunçbilek ve Verda Tunçbilek aleyhindeki karar dün açıklandı.

Geçtiğimiz hafta görüşülen duruşmada avukat Serhan Çınar ve Mustafa Şener, müvekkilleri Verda Tunçbilek ve Mehmet Ali Tunçbilek’in beraatları talebinde bulunmuş, heyet davayı karar için ertelemişti.

Tutuklu yargılanan Doktor Fahri Karagözlü, Doktor Rasiha Serdaroğlu, Doktor Mehmet Ali Tunçbilek, Doktor Verda Özkent Tunçbilek, ebe Ayşegül İşbilen ve emekli hemşire Taner Okburan dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Murat Soytaç ve Seran Bensen’in üye olarak yer aldığı heyete yalnızca bu dava için Girne Kaza Mahkemesi Başkanı Fatma Şenol başkanlık ediyor.

Mahkeme başkanı tanık şahadetlerine vurgu yaptı

Tarafların hitapları ardından Mahkeme Başkanı Fatma Şenol, sanıklar Mehmet Ali Tunçbilek ve Verda Özkent Tunçbilek ile ilgili kararlarını açıkladı.

Sanık Mehmet Ali Tunçbilek’in, Tunçbilek Sağlık Hizmetleri Şirketi’nin hissedarı, Ada Hospital’in de sahibi ve direktörü olduğunun şahadetlerde yer aldığını belirtti.

Mahkeme Başkanı Fatma Şenol, sanık Verda Tunçbilek’in de hastanenin hissedarlarından olduğunu aktardı. Şenol, tanık ifadelerinde Verda Tunçbilek’in cep telefonuna ’24 haftalık sonlandırma’ yazılı bir mesaj geldiğini, ameliyat olan bir kadının eşi tarafından, Verda Tunçbilek ile Fahri Karagözlü ile bir aradayken 8 bin TL para verdiğini söylediğine dair şahadet bulunduğunu aktardı.

Şenol, huzurundaki şahadetler doğrultusunda her iki sanığın, diğer sanıklarla birlikte davayı bir bütün olarak değerlendirmeyi uygun bulduklarını açıkladı.

Dava 26 Aralık tarihine ertelendi

Ağır Ceza heyeti, Verda Tunçbilek ve Mehmet Ali Tunçbilek’in diğer sanıklarla birlikte yargılanmalarına devam etmelerine, sanıkların yeminli veya yeminsiz müdafaa yapabileceklerini söyledi.

Mahkeme başkanı davayı görüşmek üzere 26 Aralık tarihine erteleyerek oturumu kapadı.