Tuna Çocuk Sahibi Olmak İstedi, Ayrıldık

Sunucu Burcu Esmersoy, eski sevgilisi Tuna Aksu’yla ayrılık nedenini açıkladı. Aksu evlenip çocuk sahibi olmak isteyince Esmersoy evlilikten korkup ayrılmış

Önceki gün Yılmaz Erdoğan’ın “Münaşaka” gösterisini izlemeye giden ve şov öncesinde soruları yanıtlayan sunucu Burcu Esmersoy, eski sevigilisi Tuna Aksu ile ilgili soruları yanıtladı. Ayrılma nedenleri Esmersoy’un evlenmek istememesiymiş.

“EVLİLİKTEN ÇEKİNİYORUM BU YÜZDEN AYRILDIK”

İkilinin ayrılma nedenlerinin ihanet olmadığını anlatan Esmersoy, “Ben evlilik ve çocuk konusunda çekincesi olan bir insanım. Onun da böyle isteği olduğu için anlaşarak ayrılmak zorunda kaldık. İhanet iddiası ikimizi de üzdü.”

ESMERSOY: ARDA İLE KÜS DEĞİLİZ

Sunucu, gittiği mekanda Arda Turan’ı görünce kapıdan döndüğü haberleri sorulunca da şu açıklamayı yaptı: “Küslüğümüz yok. Hatta eskisinden çok görüşüyoruz. Bir ara ikimizin de ilişkisi vardı, pek görüşemedik.”