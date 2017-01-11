Tümerkan, Eide’nin açıklamalarını yorumladı

Cenevre’deki Kıbrıs görüşmeleri sürerken BM Genel Sekreteri Espen Barth Eide basına açıklama yaptı. Eide’nin açıklamalarını ise Mete Tümerkan yorumladı.

TÜMERKAN’IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞALRI ŞÖYLE:

Gelişmeler devam ediyor. Gün içerisinde bazı medya mensubu arkadaşlarımız haritaların belli olduğunu verilecek yerlerin belli olduğu yönünde haberler yaptı. böyle bir şey olmadığını Eide basın toplantısında açıkladı. Haritalar daha masaya gelmedi.

Eide olumlu mesajlar verdi. Ancak spesifik bir şey de demedi. Çok yararlı üretken bir gün olduğunu belirtti. Bugün yapılan görüşmede çok önemli ilerlemeler sağladıklarını söyledi. Biz çözüm yolunda ilerliyoruz dedi. Şu anda yolumuza devam ediyoruz dedi. Var olan ayrılıkların ilerleyen saatlerde çözülebileceğini söyledi. Yarın başlayacak konferansa hazır hale gelebileceklerini söyledi.

TÜMERKAN’IN AÇIKLAMASINI AŞAĞIDAKİ VİDEODAN İZLEYEBİLİRSİNİZ