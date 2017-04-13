En Üst

13 Nisan 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

Tümerkan: Adım Atma Sırası Anastasiades’de

Tarih:
Bir yorum bırakın
6 Görüntüleme
Tümerkan: Adım Atma Sırası Anastasiades’de
Haber İçi Üst
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin

Mete Tümerkan Kıbrıs müzakereleri konusunda sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak adım atma sırasının Rum Lider Anastasiades’de olduğunun yazdı.

 

İşte Tümerkan’ın paylaşımı: 

Kıbrıs konusundaki müzakerelerde adım atma sırası Rum Lider Anastasiades’de

Rum Lider öncelikle Kıbrıslı Türklerin karar mekanizmalarına etkin katılımı ile dönüşümlü başkanlığı kabul etmeli

Hedefin Federal bir çözüm olduğu koşullarda zaten bunlar pazarlık yapılacak konular değil

Eşitlik, yönetimi paylaşmak ve birlikte kararlar üreterek geleceği şekillendirmek,ortak bir yaşamın ve federal yapının olmazsa olmazıdır

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King