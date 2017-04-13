Tümerkan: Adım Atma Sırası Anastasiades’de

Mete Tümerkan Kıbrıs müzakereleri konusunda sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak adım atma sırasının Rum Lider Anastasiades’de olduğunun yazdı.

İşte Tümerkan’ın paylaşımı:

Kıbrıs konusundaki müzakerelerde adım atma sırası Rum Lider Anastasiades’de

Rum Lider öncelikle Kıbrıslı Türklerin karar mekanizmalarına etkin katılımı ile dönüşümlü başkanlığı kabul etmeli

Hedefin Federal bir çözüm olduğu koşullarda zaten bunlar pazarlık yapılacak konular değil

Eşitlik, yönetimi paylaşmak ve birlikte kararlar üreterek geleceği şekillendirmek,ortak bir yaşamın ve federal yapının olmazsa olmazıdır