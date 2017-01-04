Tüm Kötülüklerin Panzehiri

Kıbrıs Türkü hiç de hak etmediği gündemlerle meşgul ediliyor.

Ötesi, bu kritik günlerde kesinlikle faydasına olmayacak konularla kafa karışıklığı yaratılıyor.

Bir yandan KTÖS’ün ajandası ve ona tepki gösterme masumiyetinde “hainler Güney’e” naralarıyla hortlatılmak istenen iç çatışma.

Diğer yandan kendine münhasır özellikleriyle adeta bize sığınan Barbaros Şansal’ı linç edilmek üzere sınır dışı etmek.

“Paketledik, gönderdik, gereğini yapınız” şeklinde aslında basbayağı terörle ilintili tavırlar.

Bunları kim veya kimler yapıyor?

Sonradan ve şaibeli bir şekilde vatandaş yapılıp da Kıbrıs Türkünün başına bela edilenler.

Kimisine politikada bir mevki, kimisine ticarette bir unvan, kimisine ekranda bir saat, kimisine gazetede bir köşe verildi.

Ve Cumhurbaşkanı’ndan milletvekiline, gazetecisinden sendikacısına habire küfrediyorlar.

Onları vatandaş yapanların çok hoşuna gidiyor bu durum.

Rakiplerine küfrediliyor ya.

Derin devlet artıkları ve derin devletten kalma ezikler ellerini ovuşturarak yönlendiriyorlar.

Eski günlerine dönme hayallerinin hasretiyle.

Kıbrıs Türkü, gelecek nesillerini etkileyecek kritik günlerin arifesinde bunlarla uğraşmak zorunda kalıyor.

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Kıbrıs Türkü, geçmişte bunların nicelerini gördü.

Devlet destekli Abdullah Çatlı’nın gelip buralarda operasyon yapmasını.

İnfaz edilecek politikacı ve gazeteci listesi hazırlamasını.

Derin devlet tetikçisi Azmi Karamahmutoğlu’nun “Uğur Mumcu gibi berhava olmak istiyorsanız bunu size yapacağız” diye tehditlerini.

Ve daha nicelerini.

Kendi yurdumuzda öldürülme, kurşunlanma, yakılma, kovulma ve her türlüsüne maruz kaldık.

Ne için?

Bu yasadışı düzeni yaratan derin güçlerin iktidarının / hükümranlığının sürüp gitmesi için.

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Tüm bunların panzehiri nedir bilir misiniz?

Onların zemin bulacağı polemikler yaratmak değildir. (Bu sözüm KTÖS’e)

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yürüttüğü görüşmelere dört elle sahip çıkmaktır.

Bir uzlaşmaya ve Birleşik Kıbrıs’a ulaşmak için el birliği ile çaba harcamaktır.

Kıbrıs Türkü ancak o zaman hukuksuzluktan çıkıp, uluslar arası hukuka dahil olacak ve egemenliğini ancak o zaman geri alabilecektir.

Kendi evinin efendisi olacaktır.

Tüm kötülüklerin panzehiri de budur.