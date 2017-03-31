Tuğba Yurt kadınlar için “Destur” dedi

KADIN HAKLARI TUĞBA’DAN SORULACAK: “Destur” adlı yeni single’ı ile beğeni kazanan güzel şarkıcı Tuğba Yurt “Kadınların temsilcisi olmak istiyorum. Bir derneğin kampanyasına destek vereceğim.” diyerek kadın haklarına destek verdi

Güzel şarkıcı Tuğba Yurt’un sözü Deniz Erten’e, müziği Toylan Kaya’ya, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli’ye ait “Destur” adlı yeni single’ı DMC etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı. Yurt, “Kadının gücünü ortaya çıkaran bir şarkı” dediği bu single’la birlikte kadın hakları için de kolları sıvadı. “Kadınların temsilcisi olmak istiyorum. Bir derneğin kampanyasına destek vereceğim.” Şeklindeki açıklamasıyla kadın haklarına destek verme konusundaki kararlılığını ortaya koyan Tuğba bakın keyif dolu bu sohbette sizlerle neleri paylaştı:

Duyduğuma göre ekibinizi yenilemişsiniz. Neden ihtiyaç duydunuz buna?

Yeni projede taze kan iyidir diye düşündüm. Ekipteki herkesi değiştirdim.

Bunun size bir artısı oldu mu?

Şu an ekiptekiler birbirine alışma sürecinde. Yeni şarkı ve konserlerde başarılı olacağımızı düşünüyorum.

Sizi sanki çok sayıda albüm çıkarmış bir sanatçı gibi yakından tanıyoruz, oysa “Destur” henüz 10’uncu şarkınız. Dijital mecrada çok aktif olmanız mı bu bilinirliğin nedeni?

Evet, dijital mecranın büyük etkisi var tabii. Yaptığın şarkılar istediğin doğrultuda dinleyiciye ulaşabiliyor. Sosyal medyada herkesin birbirine ulaşması da daha kolay. “Sakin Ol” büyük başarı elde etti, ardından güzel projeler birbirini izledi. Bir önceki single’ım “Güç Bende Artık” da en az “Sakin Ol” kadar dinlendi. Darısı “Destur”un başına.

Sık sık konser veriyorsunuz, elinizdeki şarkılar yeterli mi konser için?

Mini konserler için evet ama bazen repertuarıma cover şarkılar eklemek durumunda kalıyorum. Özellikle canlı konserlerde eski şarkıları söylüyorum.

Neden albüm çıkarmayı düşünmüyorsunuz?

Düşünüyorum aslında. Bir-iki single daha yaptıktan sonra albüm çıkaracağım. Single için hem müzikal olarak kaliteli hem de piyasaya ayak uyduran şarkılar seçiyoruz. Ama albümün müzikal altyapısı daha güçlü ve akustik bir çalışma olmasını istiyorum.

“Destur” nasıl bir çalışma oldu?

Kadının gücünü ortaya çıkaran, bir kadının istediğinde her şeyi başarabileceğini anlatan bir şarkı. Murat Joker de çektiği klipte bunu vurguladı.

Kadın hakları konusunda aktif misiniz?

Elimden geldiğince sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya çalışıyorum. Daha önce engellilerle ve hayvan haklarıyla ilgili işlere destek verdim. Sanatçıların bu tarz meselelere öncülük etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şarkımla birlikte de ilk kez kadınlarla bir örgütlenme durumuna giriyorum. Kadınların temsilcisi olmak istiyorum. Bir derneğin kampanyasına da destek vereceğim.

Yaşınızı göstermiyorsunuz, cıvıl cıvılsınız. Dinleyici kitlenize nasıl etki ediyor bu haliniz?

Her yaştan dinleyenler var. Ama en çok yeni nesil atakta. Gençler yeni isimleri merak ediyor, bu da güzel bir durum.

Sosyal medyanın gündemindeki sahte “tık” tartışmaları için ne diyorsunuz?

Evet, bu tarz muhabbetler dönüyor. Bununla alakalı kavgalar bile oluyor. Doğru bulmuyorum. Benim “Sakin Ol” klibim 1 senede 100 milyon izlenme oranına ulaştı. 2 ayda 50 milyon tık alanlar var ama bir bakıyorsunuz sokakta kimse tanımıyor. İlla ki bir katakulli var. Ben bunlara gerek duymuyorum. Başarımın gerçekliğini başka nasıl test edebilirim ki?

Hayatınızda müzik olmasaydı şu an ne yapıyor olurdunuz, hiç düşündünüz mü?

Çocukluğumdan bu yana müzik eğitimi alıyorum. Hiç kendimi başka bir iş yaparken hayal etmedim açıkçası…

Enstrüman çalıyor musunuz?

Klasik Batı Müziği eğitimi aldım, viyola çalıyorum. Bir dönem Bursa Senfoni Orkestrası’ndayım. Enstrüman çalmak çok güzel ama ben şarkı söyleme isteğimi bastıramadım ve bu yolu tercih ettim.