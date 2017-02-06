06 Şubat 2017

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Tuba Büyüküstün’den ‘yasak aşk’ yanıtı

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Tuba Büyüküstün’den ‘yasak aşk’ yanıtı
Haber İçi Üst

Oyuncu Tuba Büyüküstün’den, eşi Demet Şener’le boşanma davası devam eden İbrahim Kutluay ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt geldi.

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak yaptıkları ortak açıklamada bu iddialara ateş püskürerek şunları söylediler: Aile hayatımızın mahremiyetine saygı duyulmaksızın yapılan haberler yalan ve iftira içermektedir. Bu asılsız haber akışıyla ilgili gerekli yasal işlerle başlatılmıştır. Kamuoyunu bu şekilde meşgul etmekten rahatsız ve üzgünüz.

Onur-Tuba Saylak

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Havadis Gazetesi

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