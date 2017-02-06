Tuba Büyüküstün’den ‘yasak aşk’ yanıtı

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak yaptıkları ortak açıklamada bu iddialara ateş püskürerek şunları söylediler: Aile hayatımızın mahremiyetine saygı duyulmaksızın yapılan haberler yalan ve iftira içermektedir. Bu asılsız haber akışıyla ilgili gerekli yasal işlerle başlatılmıştır. Kamuoyunu bu şekilde meşgul etmekten rahatsız ve üzgünüz.

Onur-Tuba Saylak