TSK, PKK’yı Kandil’de 57 dakika boyunca bombaladı

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, dün tam 57 dakika boyunca PKK’nın kamplarının ve lider kadrolarının bulunduğu Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesini bombaladı

Sığınak ve barınaklar vuruldu, terör örgütüne ait 11 hedef imha edildi. TSK, bombardımanın ardından PKK’lıların telsizlerinden “Çok kaybımız var, yaralılarımız var. Acil doktor ihtiyacımızı giderin” şeklinde konuşmalar yaptıklarını duyurdu. TSK açıklamasında, “Böylece yüce Türk Milletinin güvenliği için gece gündüz demeden canla başla mücadele ederken şehit düşen aziz şehitlerimizin de kanları yerde kalmamıştır” denildi

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, dün akşam 18.58-19.55 saatleri arasında Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesine, hava harekatı düzenlendi. Harekatta, bölgede belirlenen, teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınakların olduğu 11 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, “Son aylarda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kesintisiz bir şekilde devam eden teröristle mücadele harekâtı aynı kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.