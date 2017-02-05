05 Şubat 2017

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TSK: IŞİD’in sözde El Bab valisi öldürüldü

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TSK: IŞİD’in sözde El Bab valisi öldürüldü
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Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda terör örgütü IŞİD’in El Bab’daki sözde valisi Ebu Halid Ürdüni öldürüldü

 

Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda terör örgütü IŞİD’ın El Bab’daki sözde valisi Ebu Halid Ürdüni öldürüldü.

Askeri kaynaklardan edilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 166 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dün etkisiz hale getirilen 32 teröristten birinin terör örgütü IŞİD’in El Bab’a sözde vali olarak görevlendirdiği Ebu Halid Ürdüni olduğu ortaya çıktı.

Askeri yetkililer, örgütün sözde Rakka Valisi’nin, öldürülen Ürdüni’nin yerine görevlendirilen sözde valiye gönderdiği bir mektuba da ulaştı. Mektupta, Ürdüni’nin öldürüldüğü ve örgütte son günlerde ağır kayıplar olduğu ifadeleri yer aldı.

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Havadis Gazetesi

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