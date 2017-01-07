07 Ocak 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Dünya
Türkiye

TSK: 21 DAEŞ teröristi öldürüldü

Tarih:
Bir yorum bırakın
4 Görüntüleme
TSK: 21 DAEŞ teröristi öldürüldü
Haber İçi Üst

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dün (6 Ocak) DAEŞ hedeflerine yapılan atışlar sonucu 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

 

Fırat Kalkanı Harekatı’nda dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçaklar tarafından El Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukri’de 12 DAEŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında barınma yerleri, karargah binaları, kontrol noktası, silah ve araçlar imha edildi. Gün içinde yaşanan çatışmalar ve yapılan atışlar sonucu 21 terörist etkisiz hale getirildi.

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil