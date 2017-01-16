Tsipras ve Anastasiades Cenevre Stratejisini Belirledi

ıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nicos Anastasiades ve Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, 12 Ocak’ta Cenevre’de yapılan Kıbrıs konferansının ardından cumartesi günü telefonda bir görüşme yaptılar.

Anastasiades ve Tsipras konferansın sonuçlarını ele aldılar ve gelecek dönemde izleyecekleri stratejiyi konuştular. Yunanistan Başbakanı’nın ofisine yakın güvenilir kaynaklara göre, Anastasiades ve Tsipras, BM kararları esasında ve AB üyeliği dikkate alınarak Kıbrıs sorununa adil ve uygulanabilir bir çözüm bulmak için müzakerelerin hızının etkin biçimde kullanılması gerektiğine karar verdiler.

Söz konusu kaynaklar KHA’na, Kıbrıs ve Yunanistan’ın garantiler ve güvenlik konusunu kararlılıkla görüşmeye, garantiler ve yabancı işgal güçleri olmadan Kıbrıs’ı yeniden birleştirmeye götürecek yapıcı öneriler sunmaya devam edeceklerini söylediler.

Nicos Anastasiades ve Mustafa Akıncı adanın federal bir çatı altında yeniden birleştirilmesi amacıyla Mayıs 2015’ten bu yana müzakere yapıyorlar.

9-11 Ocak tarihleri arasında iki lider BM gözetiminde Cenevre’de görüşmeler yapmış, ardından bir Kıbrıs konferansı gerçekleştirilmiş ve temsilciler düzeyinde garantiler ve güvenlik konusu, bunlar için gerekenleri saptamak göreviyle bir çalışma grubu kurulmasına karar verilmişti.

Grup çalışmalarına 18 Ocak’ta başlayacak ve Konferans, çalışma gruplarının görüşmeleri sonucunda ortaya çıkacak duruma göre siyasi düzeyde devam edecek. Buna paralel olarak fasıllarla ilgili diğer beklemede olan konularla ilgili müzakerelere Kıbrıs’taki iki taraf arasında devam edecek.

KHA/MG/MHY/2017

Kıbrıs Haber Ajansı