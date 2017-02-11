Trump’tan 268 milyar dolarlık dev buluşma

ABD Başkanı Trump ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe dün buluştu. 268 milyar dolarlık ekonomik ilişkisi olan iki ülke liderinden sıcak mesajlar geldi

ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe dün Beyaz Saray’da bir araya geldi. 268 milyar dolarlık ekonomik ilişkisi bulunan iki ülkenin liderleri, iki gün sürecek görüşmelere start verdi. Trump’ın, Japonya ile özellikle ticari ilişkiler anlamında nasıl bir politika sürdüreceği merakla bekleniyor. ABD ve Japonya, küresel ekonominin yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Ancak Japonya, ABD ile yaptığı ticarette 2015’te 69 milyar dolar fazla verdi.

150 MİLYAR DOLARLIK PROJE

Sıcak mesajların verildiği ilk basın toplantısında Abe, geleceğe dair çok iyimser olduğunu söyledi. Trans Pasifik Anlaşması’nın bitirilmek istendiğinin farkında olduğunu belirten Abe, adil, ortak ve kuralları olan bir bölgesel ticaret ortamı istediklerini kaydetti. Trump ise 9 ülkenin dahil olduğu anlaşma yerine serbest, adil ve çift taraflı bir ticaret mekanizmasından yana olduğunu söyledi. ABD’deki büyük altyapı projelerine destek vereceklerini vurgulayan Abe, New York-Washington arasını bir saate indirecek süper hızlı tren projesini örnek gösterdi. Japonya’nın, güvenlik ihtiyaçlarını karşılaması için ABD’de 150 milyar dolarlık bir altyapı yatırımı yapması da planlanıyor.

ABD’nin hava trafiği de özelleştirilecek

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün havacılık ve havayolu şirketleri ile bir araya geldi. Toplantıda ülkenin havaalanı ve havayollarını iyileştirmek istediğini söyleyen Trump, Amerika’nın hava trafik kontrol sistemini özelleştirmeyi planladığını da CEO’lara açıkladı. Hava trafiğinin modernize edilmesi için gereken bütçenin bürokratik nedenlerle sağlanamaması ve getirilen sistemin yeterince iyi olmaması havacılıkta en büyük sorunlardan biri. Bir zamanlar Amerikan havaalanlarının dünyanın en iyisi olduğunu ancak o günlerin çok geride kaldığını belirten Trump, “Hepsini değiştireceğiz” dedi.