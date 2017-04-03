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03 Nisan 2017

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Trump’ın damadından Irak’a gizli ziyaret

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Trump’ın damadından Irak’a gizli ziyaret
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ABD Başkanı Donald Trump’ın kıdemli danışmanı olarak Beyaz Saray’da görev yapan, kızı Ivanka Trump’ın eşi Jared Kushner, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile birlikte Irak’a gitti.

ABD’nin başını çektiği koalisyon güçlerinin terör örgütü IŞİD’in elinde bulunan Musul’u geri almaya çok yakın olduğu bir dönemde gerçekleştirilen ziyaret basına duyurulmadı.

Haber ilk olarak bir New York Times muhabirinin attığı tweetle ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine pazar günü geç saatlerde Beyaz Saray tarafından duyuru yapıldı. Ancak Kushner’ın ziyaretiyle ilgili detaylar ve ziyaretin amacı gizliliğini koruyor.

Bir Trump yönetimi çalışanı Kushner’ın Irak’taki durumu bizzat yerinde incelemek istediği ve Irak hükümetine desteğini göstermek için ülkeye gittiğini ifade etti.

Trump’ın üst düzey danışmanlarından 36 yaşındaki damat Kushner’ın, Dışişleri Bakanı Rex W. Tillerson’un yetkilerine eşdeğer yetkilerle donatılması Amerikan medyası ve kamuoyu tarafından tepki çekmeyi sürdürüyor.

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