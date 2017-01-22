Trump’a karşı yapılan eylemlere destek verdiler

Amerika’da kadınlar kendilerini aşağılayan siyasi duruşa karşı tepki koydu! Binlerce kadın protesto için sokağa çıktı, aralarında başta Madonna ve Rihanna olmak üzere birçok ünlü kadın da vardı

Donald Trump’ın ABD başkanlığını resmen devralmasından sonra, dünya çapında protestolar yapıldı. Kadınlar,kendilerini aşağılayan, küçümseyen bir siyasi anlayış karşısında sokağa çıkarak, ‘dayanışma yürüyüşünde’ bir araya geldi.

Bu protestoya başta Madonna, Rihanna, Emily Ratajkowski, Miley Cyrus olmak üzere birçok ünlü isim de katıldı.

Rihanna, eylemden fotoğraflar paylaşarak, ‘kadın olmaktan ve dünyanın dört bir yanından bu direnişe katılan kadınlardan gurur duyuyorum’ notu düştü.

Ayrıca dünyaca ünlü yıldız, elinde Trump Tower’ın inşaatında çalışmış bir kadının da fotoğrafını paylaştı

Hillary için birçok çalışmaya katılan Miley Cyrus, bu dayanışmaya da katıldı ve sosyal medya hesabından bolca video ve fotoğraf paylaştı.