Trump dini tören için kilisede

Trump Washington’taki törenle yemin ederek başkanlığı üstlenecek. Trump’ın ilk durağı Washington’daki ST John Kilisesi oldu. Kilisedeki dini törene eşi Melanie Trump’la katılan Donald Trump daha sonra Beyaz Saray’a geçecek.

Trump ardından yemin töreni için kongre binasına gidecek.

Emlak milyarderi Donald Trum çok sayıda ünlünün ve siyasetçinin boykot etme kararı aldığı törende yemin ederek görevi üstlenecek. Trump yemin etmesinin ardından geçit töreni ile Beyaz Saray’a ulaşacak.

Donald Trump yemin töreni için Washington’a ailesiyle birlikte geldi.

YÜRÜYEREK BEYAZ SARAY’A ULAŞACAK

Trump geçit töreni sırasında zaman zaman yürüyerek halkı selamlayacak, zaman zaman da aracında ilerleyecek.

Yol boyunca ABD’liler yeni başkanı karşılamak için bekliyor olacak.

Geçit töreni protestolara da sahne olacak. Geçit töreni sırasında birçok farklı noktada protesto gösterileri düzenlenecek.

ABD başkanlık devir teslim töreni nedeniyle başkentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Washington’da 28 bin polis güvenlik görevlisi ve istihbarat elemanı görev yapacak.

TÜRKİYE’Yİ ÇAVUŞOĞLU TEMSİL EDİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Cavuşoğlu’nun da katılacağı törende siyasiler kurşun geçirmez camla korunacak.

200 MİLYON DOLAR HARCANDI

Toplam 200 milyon dolara mal olan törene yaklaşık 900 bin kişinin katılması bekleniyor.

Trump’ın selefi Barack Obama’nın sekiz yıl önce gerçekleştirilen ilk yemin töreninde ise yaklaşık 1 milyon 800 bin kişi katılmıştı.