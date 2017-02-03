Trump: Ben nazik olmayacağım, İran ateşle oynuyor

Donald Trump’ın fitilini ateşlediği İran-ABD gerginliği adım adım bir krize dönüşüyor. Karşılıklı olarak ilişkileri zora sokacak adımlar atılırken, Trump son tweetinde oldukça tehditkar bir tavır takındı ve “İran ateşle oynuyor” dedi.

Trump bugün yeni bir tweet atarak, “İran ateşle oynuyor. Başkan Obama’nın kendilerine “nazik” olmasının değerini bilemediler. Ben olmayacağım!” dedi.

SADECE 20 DAKİKA SONRA CEVAP GELDİ: İRAN TEHDİTLERDEN ETKİLENMEZ

Trump’ın bu açıklamasından sadece 20 dakika sonra ise İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter’dan iki mesaj paylaştı.

Zarif’in yer aldığı 2 dakikalık bir videoya yer verilen ilk mesajda, “İran, güvenliğini halkından sağladığı için tehditlerden etkilenmez. Hiçbir zaman bir savaş yaratmayacağız ama sadece kendi savunma araçlarımıza güveniriz” ifadeleri kullanıldı.İkinci paylaşımda ise “Silahlarımızı meşru müdafaa haricinde hiç kimseye karşı kullanmayacağız. Bakalım bize bu suçlamaları yöneltenler de aynı açıklamayı yapabilir mi?” denildi.

EN BAŞINDAN BERİ NÜKLEER ANLAŞMAYI İSTEMİYORDU

Trump başkan olmadan önceki dönemde de, İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın bir hata olduğunu savunuyor ve Tahran’a yaptırımların devam etmesini istiyordu. İran’ın balistik füze denemesi yapması da gerginliği bir başta boyuta taşıdı.

Göreve gelince ilk iş olarak İran’ın da aralarında olduğu 7 ülkenin vatandaşlarına ABD’ye seyahat yasağı getiren Trump’a Tahran yönetiminden sert tepkiler gelmişti.

Öte yandan İran bugün yeni bir hamleyle, ülkesinde yapılacak Serbest Stil Güneş Dünya Kupası’na ABD’li sporcuların katılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.