Trump Adalet Bakanı’nı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, nüfusunun çoğunluğu Müslüman yedi ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişini engelleyen kararnameye tepki gösteren Adalet Bakanı Sally Yates’i görevden aldı. Yates, görevini vekaleten yürütüyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, göç politikasına tepki gösterenlere karşı sert adımlar atıyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın göç kararnamesini uygulamayı reddeden Adalet Bakanı Vekili ve Başsavcı Sally Yates’in görevden alındığı bildirildi. Açıklamada, “Adalet bakanlığı görevini yürüten Sally Yates, ABD vatandaşlarının korunması için yürürlüğe konulan kararnameyi uygulamayı reddederek ülkesine ihanet etti” ifadeleri kullanıldı. Yates’in yanı sıra göç ve gümrük biriminin yöneticisinin de görevden alındığı ifade edildi.

Yates, kararnamenin hukuka uygunluğunu tartışmaya açmış ve bakanlıkta görevli savcılara, mahkemelere yapılan itiraz başvurularında kararnameyi savunmayı yasaklamıştı. Obama yönetimi döneminde göreve gelen isimlerden olan Yates’in yerine Savcı Dana Boente atandı. Trump’ın göç politikalarını desteklediğini açıklayan Boente, bakanlıkta görevli savcılara kararnameyi savunmaları talimatı verdi.

Trump kabinesinde adalet bakanlığı görevini üstlenen Jeff Sessions ise henüz Senato tarafından onaylanmadığı için görevine başlamadı.

ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Irak, İran, Libya ve Suriye’nin de bulunduğu yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına 90 gün süresince ülkeye giriş yasağı getiren, Suriyeli mülteci kabulünü ise askıya alan bir kararname yayınlamıştı. ABD’den ve dünyanın hemen her yerinden yükselen tepkilere karşın geri adım atmayan Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada kararnameye ilişkin uygulamaların ‘gayet iyi bir şekilde’ yürüdüğünü söyledi.

Obama’dan mesaj

Öte yandan ABD eski Başkanı Barack Obama ise tartışmalarla ilgili bir açıklama yaptı. Obama, ‘ilkesel olarak insanların dinleri ve inançları nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmasına karşı olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise terörle mücadelede Müslümanların ‘genel zan’ altında bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Söz konusu kararname ABD’de hafta sonu düzenlenen protestolarda binlerce kişi tarafından protesto edilmişti. 50 eyaletten 16’sında mahkemelere yapılan başvurular üzerinde savcılar kararnamenin ‘anayasaya aykırı, Amerikan karşıtı ve hukuksuz’ olduğunu iddia etti. Çok sayıda Kongre üyesi de kararname aleyhinde görüş bildirdi.