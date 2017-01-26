Trodos’u fotoğrafladılar

Fotoğraf sanatını ileriye götürmek amacı ile kurulan FIAP’ın, her kıtada 85’in üzerinde ulusal federasyon üyesi bulunmakta ve bir milyonun üzerinde fotoğrafçı için etkinlikler düzenlemektedir.

FIAP ve UNESCO arasında imzalanan antlaşma çerçevesinde UNESCO tarafından tanınmakta ve kişiler arasında dostluk ve güveni artırarak dünyada barışını güçlendirmeyi hedeflemektedir. FIAP’a doğrudan bağlı olan dernekler, ILFIAP olarak adlandırılmaktadır. Kısa bir süre önce Federasyona üyelik başvurusu gerçekleştiren FODER’e erken olarak olumlu yanıt gelmesi, FODER Camiası tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ülkemiz Fotoğraf Sanatı’na olan katkıları yıllardır devam eden FODER’e, ILFIAP ünvanı almak, haklı gurur duymanın yanında, sanatsal çalışmalarına artarak devam edilmesi yönünde iyi bir motivasyon teşkil etmiştir. Ayrıca, FODER Üyeleri bundan sonraki süreçte FIAP unvan başvurularını doğrudan yapabileceklerdir.

ILFIAP Üyelik başvurusu kabul edilen FODER, tüm yazışma, yayın ve web sayfasında FIAP logosunu kullanma hakkı yanında, FIAP Dünya Kupalarına katılabilme ve topladıkları puanlarla CAFIAP veya CEFIAP unvanlarına sahip olabilme şansını da kazanmış oldular.

Doğal güzellikler

Bu güzel gelişmenin yanında, FODER, CPS Üyeleri ile birlikte, bu hafta sonunu da değerlendirerek, 23 Ocak Pazar günü Trodos Bölgesi’ne düzenlenen fotoğraf çekim gezisine katıldılar. Program dahilinde, Trodos Bölgesi’nin doğal güzellikleri ve tarihi, kültürel yerleri fotoğraf karelerine aktarıldı.

Platania piknik alanında verilen kahve molası ardından, beyaza bürünmüş Trodos meydanında verilen serbest zamanda üyeler hem fotoğraf çekti, hem de karların tadını çıkardı. Prodromos’ta alınan öğle yemeğini müteakip, terkedilmiş Berengeria Hotel’de çekimler devam ederek, Kakopetria köyü ile gezi son buldu.

Solya Vadisi’nde yer alan ve “Kötü/Uğursuz Taş” anlamına gelen Kakopetria Köyü’nde, mimari doku, Klario Deresi ve 11.inci yüzyıla tarihlendirilen UNESCO Kilisesi de fotoğraflanarak, güzel ve verimli bir gün daha sonlanmış oldu.