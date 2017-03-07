07 Mart 2017

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Triatlonda görev değişikliği

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Triatlonda görev değişikliği
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Triatlon Federasyonu’nda görev süresi dolan Caner Aspava’nın yerine Necat Paşalar atandı.

Görev süresi dolan Triatlon Federasyonu Başkanı Caner Aspavadan boşalan başkanlık görevine Necat Paşalar atandı. Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlunu ziyarete gelen Necat Paşalar Triatlon sporu ile ilgili projelerini ve ileriye yönelik hedeflerini anlatarak eski yönetimden almış olduğu bayrağı çalışma arkadaşları ile daha ileriye götürmek için elinden geleni yapacağını açıkladı. Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu ise Paşaları kabulünde yaptığı konuşmada Federasyonun projelerini çok yerinde bulduğunu belirterek bu spor branşının daha ileriye götürülebilmesi için Daire olarak kendilerinin de üstlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.

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