Transferler açıklandı

27 Ocak 2017

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ARA TRANSFER LİSTELERİ YAYINLANDI: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 2016-2017 futbol sezonunda 02-24 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleşen Devre Arası Transfer Dönemi’ndeki “Kiralık Yerli Futbolcu” ve “Yabancı Futbolcu” transfer listelerini yayınladı

 

194 YERLİ KİRALIK, 48 YABANCI, 4 RUM: Ara Transfer Dönemi’nde takımlar toplam 194 kiralık yerli futbolcu transferi gerçekleştirirken 16 Süper Lig kulübü de 2+1 yabancı kontenjanlarını doldurdu. 4 takım ise Kıbrıslı Rum oyuncu hakkından da yararlandı

 

2016-2017 FUTBOL SEZONU ARA TRANSFER DÖNEMİ “KİRALIK YERLİ OYUNCU” TRANSFER LİSTESİ

 

  1. AKOVA HASAN GÖRAY
  2. AKOVA SERHAN ARCANLI
  3. BAF ÜLKÜ YURDU EDİZ ÇUKUROVALI
  4. BAF ÜLKÜ YURDU AYGÜN MANGA
  5. BAF ÜLKÜ YURDU FADIL ÖZAŞIK
  6. BİNATLI                                ÖMER BAYKAN
  7. BİNATLI                 MUSA ŞANLIER
  8. BİNATLI                 ERDİZ ŞEVKET HACIVELİOĞLU
  9. BOSTANCI BAĞCIL GÜLTEKİN BİLİN
  10. BOSTANCI BAĞCIL CENKAY YARIŞAN
  11. BOSTANCI BAĞCIL ERSEN ESMERARSLAN
  12. BOSTANCI BAĞCIL MUHAMMED NAZİK
  13. BOSTANCI BAĞCIL AHMET ZAİFOĞLU
  14. BOSTANCI BAĞCIL REŞAT ERKIVANÇ
  15. BOSTANCI BAĞCIL SERHAN DAMDELEN
  16. CİHANGİR HÜSEYİN MİRALAY
  17. CİHANGİR CANER İYİCİ
  18. DEĞİRMENLİK ARİF ŞABAN
  19. DEĞİRMENLİK HASAN ÖZÜNLÜ
  20. DEĞİRMENLİK FEHİM YILMAZ
  21. DEĞİRMENLİK ÇAĞIN ENGİNER
  22. DEĞİRMENLİK MEMİŞ CAN REKLİTEFE
  23. DENİZLİ                 AHMET HATAY
  24. DİPKARPAZ ERTAN GÜLER
  25. DİPKARPAZ SERCAN DENİZHAN
  26. DİPKARPAZ SADDAM TAŞKÖPRÜ
  27. DİPKARPAZ HASAN AVŞAR
  28. DİPKARPAZ MELİH FIRAT
  29. DOĞANCI MEHMET GÜLERYÜZ
  30. DOĞANCI CEVHER TEKER
  31. DOĞANCI BORA RAMADAN GÜNKANLAR
  32. DOĞANCI ERDOĞAN ABAKAN
  33. DUMLUPINAR SABRİ ÇİFTÇİOĞLU
  34. DUMLUPINAR İRFAN ÖZBAYSAL
  35. DUMLUPINAR DEVRİM TUNA
  36. DUMLUPINAR MEHMET FUAT
  37. DUMLUPINAR                İSMET PAŞA PEHLİVAN
  38. DÜZKAYA HASAN SARIOĞLU
  39. DÜZKAYA OSMAN ŞAH
  40. DÜZKAYA TARKAN AKSOY
  41. DÜZKAYA BARIŞ İZZET
  42. DÜZKAYA AHMET TOPUZ
  43. ESENTEPE ŞAHİN ŞEKER
  44. GAÜ ÇETİNKAYA MUSTAFA YAŞINSES
  45. GAÜ ÇETİNKAYA SUAT YILDIRIMLAR
  46. GAÜ ÇETİNKAYA ASIM PİL
  47. GAÜ ÇETİNKAYA SEZGİN DAĞ
  48. GENÇLİK GÜCÜ                FUAT DİNÇ
  49. GENÇLİK GÜCÜ                 CELAL BİLAL
  50. GENÇLİK GÜCÜ                 HÜSEYİN YILDIRIM
  51. GENÇLİK GÜCÜ                HASCAN KIRMAZ
  52. GENÇLİK GÜCÜ                 CUMA KILINÇ
  53. GENÇLİK GÜCÜ                CENKAL CAKALP
  54. GENÇLİK GÜCÜ                 HALİL ELİSOPALI
  55. GENÇLİK GÜCÜ                 MUSTAFA EMİR ELİSOPALI
  56. GENÇLİK GÜCÜ                 HASAN KORDAL
  57. GENÇLİK GÜCÜ                 SALİH YANKI KASIM
  58. GİRNE HALK EVİ                 OKTAY İPEK
  59. GİRNE HALK EVİ                 SONER ALDEMİR
  60. GİRNE HALK EVİ                 SALİH ÇOBAN
  61. GİRNE HALK EVİ                 ÇAĞRI DİLEK
  62. GİRNE HALK EVİ                 BATUHAN ŞANVERDİ
  63. GİRNE HALK EVİ                 SÜLEYMAN GÖKSU
  64. GİRNE HALK EVİ                 SONER AVŞAR
  65. GİRNE HALK EVİ                 BEYHAN KURTARANKARTAL
  66. GÖÇMENKÖY ARDA ÖZKAN
  67. GÖÇMENKÖY BARTIN DEDE
  68. GÖNYELİ SABRİ SELDEN
  69. GÖNYELİ ERDOĞAN MURAT
  70. GÖNYELİ ALİ SEZEK
  71. GÖNYELİ YUSUF PALAZ
  72. HAMİTKÖY LATİF EMİROĞLULARI
  73. HAMİTKÖY ERDOĞAN EMİROĞULLARI
  74. HAMİTKÖY KEMAL AĞRI
  75. HAMİTKÖY MAHMUT YUMUŞAK
  76. HAMİTKÖY MUSTAFA ŞAŞMAZ
  77. HAMİTKÖY ÖZGÜR ONGUN
  78. HAMİTKÖY HAKAN EMİNOĞLU
  79. HAMİTKÖY ABDULLAH ATLAR
  80. HAMİTKÖY RAĞIP KANATLI
  81. HAMİTKÖY ÇAĞAN AYATAY
  82. İ.TRABZONSPOR                MEHMETALİ İLHAN
  83. İ.TRABZONSPOR BUĞRA GÖKALP
  84. İ.TRABZONSPOR CENKER HÜRTÜRK
  85. İ.TRABZONSPOR ADA NAİM ZUBARİ
  86. İ.TRABZONSPOR CAN SAVAN
  87. İ.TRABZONSPOR TAMAY GÖRGÜN FENERCİOĞLU
  88. İ.TRABZONSPOR AHMET ZÜĞÜRT
  89. İ.TRABZONSPOR CENK GÜMÜŞ
  90. İ.TRABZONSPOR ARHAN KUMA
  91. İ.TRABZONSPOR ÜMİT AÇIKGÖZ
  92. İ.TRABZONSPOR KEMAL SAFA
  93. KARŞIYAKA ÖMER ALBAYRAK
  94. KARŞIYAKA KEMAL VARAN
  95. KARŞIYAKA HÜSEYİN KÜSBECİ
  96. KARŞIYAKA ALPAY EMİNOĞLU
  97. KÜÇÜK KAYMAKLI SERHAN ÖNET
  98. KÜÇÜK KAYMAKLI ALİ DUVARCI
  99. GENÇLER BİRLİĞİ EKREM AKTAŞ
  • GENÇLER BİRLİĞİ YUSUF BEYAZİ
  • GENÇLER BİRLİĞİ OGÜN KÖKSAL
  • GENÇLER BİRLİĞİ VOLKAN KISTI
  • GENÇLER BİRLİĞİ SERKAN KATIRCI
  • LAPTA SALİH DÜZBEYAZ
  • LAPTA UMAR FARUK BAYIR
  • LEFKE CEMİL BESİM
  • LEFKE AHMET TABAK
  • MAĞUSA SPOR AK. VELİHAN AVŞAR
  • MAĞUSA SPOR AK. ARDA BAYRAM
  • MAĞUSA SPOR AK. BAHATTİN KAMBUROĞLU
  • MAĞUSA SPOR AK. SAMET DOLU
  • MAĞUSA SPOR AK. TANER TEMİZER
  • MAĞUSA SPOR AK. SÜLEYMAN İLKMAN
  • MAĞUSA SPOR AK. MEHMET ÖZKARAMAN
  • MAĞUSA SPOR AK. İBRAHİM SULTAN KIRANER
  • MAĞUSA SPOR AK. BÜLENT GÜLER
  • MAĞUSA SPOR AK. EDİZ GÖKÇE
  • MAĞUSA SPOR AK. ONUR GÜNDOĞAN
  • MAĞUSA SPOR AK. GÖRKEM TAŞ
  • MAĞUSA SPOR AK. EMRE GÜZEL
  • MAĞUSA SPOR AK. TAHA TOLGA ÖĞÜNÇ
  • MAĞUSA SPOR AK. SAYİPCAN ULUDAĞ
  • MAĞUSA SPOR AK. MEHMET TUNCAY
  • MAĞUSA SPOR AK. İSMAİL KAFFAOĞLU
  • MAĞUSA SPOR AK. TURAN SATILMIŞ
  • MAĞUSA SPOR AK. BURAK ÇİL
  • MAĞUSA TÜRK GÜCÜ ALİ İMAM
  • MAĞUSA TÜRK GÜCÜ FARUK AKKUŞ
  • MAĞUSA TÜRK GÜCÜ MUSTAFA ZORBA
  • MAĞUSA TÜRK GÜCÜ ERSAN KARACAOĞLU
  • MAĞUSA TÜRK GÜCÜ KAAN GÜDER
  • MAĞUSA TÜRK GÜCÜ HASAN MANİ
  • MAĞUSA TÜRK GÜCÜ OKAN GÖKTÜRK
  • MARAŞ GÖKMEN DEMİR
  • MARAŞ MEHMET SEZER GÜL
  • MARAŞ BARIN BOZAK
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  • MESARYA ALİ ELMAS
  • MESARYA SEYHAN KEİNEL
  • MESARYA MEHMET ÇAVUŞ
  • MESARYA NAHİT ÇAVUŞOĞLU
  • MESARYA CAN ÖZEN
  • MESARYA MEHMET KARADAĞ
  • MORMENEKŞE OĞUZHAN DOŞAR
  • MORMENEKŞE CAN ÖZSOY
  • MORMENEKŞE RİFAT EMİRHAN
  • MORMENEKŞE FIRAT GÜNGÖR
  • MORMENEKŞE İSMAİL KARAOĞLAN
  • MORMENEKŞE İMRAN BOLKANLI
  • MORMENEKŞE SELKAN CAN
  • MORMENEKŞE ÇAĞIN ALİBEY
  • MORMENEKŞE YENER ERTUNALILAR
  • MORMENEKŞE KENAN GÜMÜŞÖREN
  • MORMENEKŞE HALİL TİLİM
  • OZANKÖY HASAN BASRİ DELİBALTA
  • OZANKÖY BURAK KOÇAR
  • SERDARLI LEVENT AKÇAGİL
  • SERDARLI GALİP ALBAYRAK
  • SERDARLI SALİH KÜÇÜKOĞLU
  • SERDARLI SERDAR ÖZER
  • SERDARLI ERCEM ÖZKILIÇLAR
  • SERDARLI CAHİT SOLKANAT
  • SERDARLI ATAKAN TOMRUK
  • TATLISU MUSTAFA OKUR
  • TATLISU VELİ YÜRÜKOĞULLARI
  • TATLISU ARİF EMRE YAKUPOĞLULARI
  • TATLISU BEYTULLAH ARIK
  • TÜRK OCAĞI BİLAL CEYLAN
  • TÜRK OCAĞI ALPELEN KÜRŞAT ÖZDİNÇ
  • TÜRK OCAĞI FIRAT ZENGİN
  • TÜRK OCAĞI JUSTİCE AMENYAGLO
  • YALOVA AYKUT ESMERASLAN
  • YALOVA ERKAN NEVAL ESENGÜL
  • YALOVA NUSRET YELTEKİN
  • YENİ BOĞAZİÇİ CAFER MULLACUMA
  • YENİ BOĞAZİÇİ DENİZ TEKEREK
  • YENİ BOĞAZİÇİ EMRECAN TUHUMSERPER
  • YENİ BOĞAZİÇİ HASAN KURT
  • YENİ BOĞAZİÇİ KEMAL HORDAN
  • YENİ BOĞAZİÇİ HASAN AKSOY
  • YENİ BOĞAZİÇİ HALİL ESEN

 

2016-2017 FUTBOL SEZONU ARA TRANSFER DÖNEMİ “YABANCI FUTBOLCU” LİSTESİ

 

FUTBOLCU                                                   DOĞUM YILI        ÜLKESİ                   TAKIMI

  1. LAWAL MURTADAH OLADIPUPO 1995                      NİJERYA                 BAF ÜLKÜ YURDU
  2. CHUKWUDI JOSEPH OBIDIASO 1992                      NİJERYA                 BAF ÜLKÜ YURDU
  3. LELO MBELE BLAİSE 1987                      KONGO                  BAF ÜLKÜ YURDU
  4. CHARALAMPOS LOIZOU 1982                      KIBRIS RUM K.      BAF ÜLKÜ YURDU
  5. ALEKSANDR KOGONIIA 1995                      ABHAZYA              BİNATLI
  6. KEHINDE AMOO OWOEYE 1995                      NİJERYA                 BİNATLI
  7. CHINONSO GODSWILL OFFOR 1997                      LAGOS                   BİNATLI
  8. KAHO YANICK STEPHANE 1992                      FİLDİŞİ SAHİLİ       CİHANGİR
  9. CHARLES TEIKO FOLLEY 1991                      GANA                     CİHANGİR
  10. RIDVAN RAŞAK ADESHINA 1997                 NİJERYA                 CİHANGİR
  11. VICTOR CHISOM NWANI 1993                      NİJERYA                 DEĞİRMENLİK
  12. WADERSON MİRANDA 1990                      BREZİLYA               DEĞİRMENLİK
  13. PAPE SAMBA FALL 1994                      SENEGAL               DEĞİRMENLİK
  14. QUADRI OLANASE RAHEMM 1992                      NİJERYA                 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
  15. OUİNCY OSEİ 1989                      GANA                     DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
  16. JOEL OMARI TSHIMBA 1988                      KONGO                  DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
  17. KPAH SHERMAN                                 1992                      LİBERYA                 DUMLUPINAR
  18. YANNİS BESSAA                                 1992                      CEZAYİR                 DUMLUPINAR
  19. TUNAHAN BİLGİN 1991                      TÜRKİYE                 DUMLUPINAR
  20. ARMOND FRANCİOS A.BADJİ 1989                      SENAGAL               GAÜ ÇETİNKAYA
  21. FAYE BAPTISTE                                 1986                      PORTEKİZ              GAÜ ÇETİNKAYA
  22. PAULOS PHILIPPOU 1990                      KIBRIS RUM K.      GAÜ ÇETİNKAYA
  23. LUDGERO AIRES CACHICOTE 1989                      PORTEKİZ              GAÜ ÇETİNKAYA
  24. DEBOLA DANİEL OGUN SEYE 1988                      LAGOS                   GENÇLİK GÜCÜ
  25. ABDOU FATAWOU DODJA 1991                      TOGO                     GENÇLİK GÜCÜ
  26. DANİEL ADDO 1989                      GANA                     GENÇLİK GÜCÜ
  27. SLAVCHO PETROV SHOKOLAROV 1989                      BULGARİSTAN      KÜÇÜK KAYMAKLI
  28. KOUAKOU HERVE AMANI 1991                      FİLDİŞİ SAHİLİ       KÜÇÜK KAYMAKLI
  29. ODO JOSHUA CHIDIEBERE 1997                      NİJERYA                 KÜÇÜK KAYMAKLI
  30. NNAEMEKA JUVENAL UZOR 1996                      NİJERYA                 GENÇLER BİRLİĞİ
  31. YAKUBU ABUDU MALIK 1995                      BENİN                     GENÇLER BİRLİĞİ
  32. HUSSAIN SADDAM 1993                      PAKİSTAN              GENÇLER BİRLİĞİ
  33. GEORGIOS DIMITRIOU 1990                      KIBRIS RUM K.      GENÇLER BİRLİĞİ
  34. ALLEN ADENIYI ASSOGBA 1989                      NİJERYA                  LEFKE
  35. PULE FRANSIS MARAISANAME 1995                      GÜNEY AFRİKA     LEFKE
  36. STELIOS KITTOS                                 1979                      KIBRIS RUM K.      LEFKE
  37. SHABAT LOGUA                                 1995                      ABHAZYA              LEFKE
  38. İBRAHİM KABORE 1984                      BURKİNA FASO     MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
  39. LEWİS ABRAHUN MİKE 1994                      SİERRA LEONE      MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
  40. OĞUZ KAAN YARADANAKUL 1993                      TÜRKİYE                 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
  41. FOFANA KALEMODOU 1989                      GİNE                       MORMENEKŞE
  42. DRISSA DAGNOGO 1994                      FİLDİŞİ SAHİLİ       MORMENEKŞE
  43. SOULEGMANE DEMBA 1991                      MALİ                      MORMENEKŞE
  44. JAMES AKPAMA OBONGHA 1997                      NİJERYA                 TÜRK OCAĞI
  45. CHUKWUEMEKA UZOKWE 1994                      NİJERYA                 TÜRK OCAĞI
  46. SADICK ADAMS                                 1990                      GANA                     TÜRK OCAĞI
  47. DAVİD ANOMEL ANNAS 1988                      GANA                     YALOVA
  48. EMMANUEL CLOYYEY 1987                      GANA                     YALOVA
  49. ISRAEL IFFENY ABIA 1993                      NİJERYA                 YALOVA
  50. MOSES ODO TOCHUKWU 1997                      NİJERYA                 YENİCAMİ
  51. JOHN EBUKA OKOYE 1996                      NİJERYA                  YENİCAMİ
  52. KINGSLEY MBWOBWO BANSEKA 1996                      KAMERUN             YENİCAMİ
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