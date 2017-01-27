Transferler açıklandı

ARA TRANSFER LİSTELERİ YAYINLANDI: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 2016-2017 futbol sezonunda 02-24 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleşen Devre Arası Transfer Dönemi’ndeki “Kiralık Yerli Futbolcu” ve “Yabancı Futbolcu” transfer listelerini yayınladı
194 YERLİ KİRALIK, 48 YABANCI, 4 RUM: Ara Transfer Dönemi’nde takımlar toplam 194 kiralık yerli futbolcu transferi gerçekleştirirken 16 Süper Lig kulübü de 2+1 yabancı kontenjanlarını doldurdu. 4 takım ise Kıbrıslı Rum oyuncu hakkından da yararlandı
2016-2017 FUTBOL SEZONU ARA TRANSFER DÖNEMİ “KİRALIK YERLİ OYUNCU” TRANSFER LİSTESİ
- AKOVA HASAN GÖRAY
- AKOVA SERHAN ARCANLI
- BAF ÜLKÜ YURDU EDİZ ÇUKUROVALI
- BAF ÜLKÜ YURDU AYGÜN MANGA
- BAF ÜLKÜ YURDU FADIL ÖZAŞIK
- BİNATLI ÖMER BAYKAN
- BİNATLI MUSA ŞANLIER
- BİNATLI ERDİZ ŞEVKET HACIVELİOĞLU
- BOSTANCI BAĞCIL GÜLTEKİN BİLİN
- BOSTANCI BAĞCIL CENKAY YARIŞAN
- BOSTANCI BAĞCIL ERSEN ESMERARSLAN
- BOSTANCI BAĞCIL MUHAMMED NAZİK
- BOSTANCI BAĞCIL AHMET ZAİFOĞLU
- BOSTANCI BAĞCIL REŞAT ERKIVANÇ
- BOSTANCI BAĞCIL SERHAN DAMDELEN
- CİHANGİR HÜSEYİN MİRALAY
- CİHANGİR CANER İYİCİ
- DEĞİRMENLİK ARİF ŞABAN
- DEĞİRMENLİK HASAN ÖZÜNLÜ
- DEĞİRMENLİK FEHİM YILMAZ
- DEĞİRMENLİK ÇAĞIN ENGİNER
- DEĞİRMENLİK MEMİŞ CAN REKLİTEFE
- DENİZLİ AHMET HATAY
- DİPKARPAZ ERTAN GÜLER
- DİPKARPAZ SERCAN DENİZHAN
- DİPKARPAZ SADDAM TAŞKÖPRÜ
- DİPKARPAZ HASAN AVŞAR
- DİPKARPAZ MELİH FIRAT
- DOĞANCI MEHMET GÜLERYÜZ
- DOĞANCI CEVHER TEKER
- DOĞANCI BORA RAMADAN GÜNKANLAR
- DOĞANCI ERDOĞAN ABAKAN
- DUMLUPINAR SABRİ ÇİFTÇİOĞLU
- DUMLUPINAR İRFAN ÖZBAYSAL
- DUMLUPINAR DEVRİM TUNA
- DUMLUPINAR MEHMET FUAT
- DUMLUPINAR İSMET PAŞA PEHLİVAN
- DÜZKAYA HASAN SARIOĞLU
- DÜZKAYA OSMAN ŞAH
- DÜZKAYA TARKAN AKSOY
- DÜZKAYA BARIŞ İZZET
- DÜZKAYA AHMET TOPUZ
- ESENTEPE ŞAHİN ŞEKER
- GAÜ ÇETİNKAYA MUSTAFA YAŞINSES
- GAÜ ÇETİNKAYA SUAT YILDIRIMLAR
- GAÜ ÇETİNKAYA ASIM PİL
- GAÜ ÇETİNKAYA SEZGİN DAĞ
- GENÇLİK GÜCÜ FUAT DİNÇ
- GENÇLİK GÜCÜ CELAL BİLAL
- GENÇLİK GÜCÜ HÜSEYİN YILDIRIM
- GENÇLİK GÜCÜ HASCAN KIRMAZ
- GENÇLİK GÜCÜ CUMA KILINÇ
- GENÇLİK GÜCÜ CENKAL CAKALP
- GENÇLİK GÜCÜ HALİL ELİSOPALI
- GENÇLİK GÜCÜ MUSTAFA EMİR ELİSOPALI
- GENÇLİK GÜCÜ HASAN KORDAL
- GENÇLİK GÜCÜ SALİH YANKI KASIM
- GİRNE HALK EVİ OKTAY İPEK
- GİRNE HALK EVİ SONER ALDEMİR
- GİRNE HALK EVİ SALİH ÇOBAN
- GİRNE HALK EVİ ÇAĞRI DİLEK
- GİRNE HALK EVİ BATUHAN ŞANVERDİ
- GİRNE HALK EVİ SÜLEYMAN GÖKSU
- GİRNE HALK EVİ SONER AVŞAR
- GİRNE HALK EVİ BEYHAN KURTARANKARTAL
- GÖÇMENKÖY ARDA ÖZKAN
- GÖÇMENKÖY BARTIN DEDE
- GÖNYELİ SABRİ SELDEN
- GÖNYELİ ERDOĞAN MURAT
- GÖNYELİ ALİ SEZEK
- GÖNYELİ YUSUF PALAZ
- HAMİTKÖY LATİF EMİROĞLULARI
- HAMİTKÖY ERDOĞAN EMİROĞULLARI
- HAMİTKÖY KEMAL AĞRI
- HAMİTKÖY MAHMUT YUMUŞAK
- HAMİTKÖY MUSTAFA ŞAŞMAZ
- HAMİTKÖY ÖZGÜR ONGUN
- HAMİTKÖY HAKAN EMİNOĞLU
- HAMİTKÖY ABDULLAH ATLAR
- HAMİTKÖY RAĞIP KANATLI
- HAMİTKÖY ÇAĞAN AYATAY
- İ.TRABZONSPOR MEHMETALİ İLHAN
- İ.TRABZONSPOR BUĞRA GÖKALP
- İ.TRABZONSPOR CENKER HÜRTÜRK
- İ.TRABZONSPOR ADA NAİM ZUBARİ
- İ.TRABZONSPOR CAN SAVAN
- İ.TRABZONSPOR TAMAY GÖRGÜN FENERCİOĞLU
- İ.TRABZONSPOR AHMET ZÜĞÜRT
- İ.TRABZONSPOR CENK GÜMÜŞ
- İ.TRABZONSPOR ARHAN KUMA
- İ.TRABZONSPOR ÜMİT AÇIKGÖZ
- İ.TRABZONSPOR KEMAL SAFA
- KARŞIYAKA ÖMER ALBAYRAK
- KARŞIYAKA KEMAL VARAN
- KARŞIYAKA HÜSEYİN KÜSBECİ
- KARŞIYAKA ALPAY EMİNOĞLU
- KÜÇÜK KAYMAKLI SERHAN ÖNET
- KÜÇÜK KAYMAKLI ALİ DUVARCI
- GENÇLER BİRLİĞİ EKREM AKTAŞ
- GENÇLER BİRLİĞİ YUSUF BEYAZİ
- GENÇLER BİRLİĞİ OGÜN KÖKSAL
- GENÇLER BİRLİĞİ VOLKAN KISTI
- GENÇLER BİRLİĞİ SERKAN KATIRCI
- LAPTA SALİH DÜZBEYAZ
- LAPTA UMAR FARUK BAYIR
- LEFKE CEMİL BESİM
- LEFKE AHMET TABAK
- MAĞUSA SPOR AK. VELİHAN AVŞAR
- MAĞUSA SPOR AK. ARDA BAYRAM
- MAĞUSA SPOR AK. BAHATTİN KAMBUROĞLU
- MAĞUSA SPOR AK. SAMET DOLU
- MAĞUSA SPOR AK. TANER TEMİZER
- MAĞUSA SPOR AK. SÜLEYMAN İLKMAN
- MAĞUSA SPOR AK. MEHMET ÖZKARAMAN
- MAĞUSA SPOR AK. İBRAHİM SULTAN KIRANER
- MAĞUSA SPOR AK. BÜLENT GÜLER
- MAĞUSA SPOR AK. EDİZ GÖKÇE
- MAĞUSA SPOR AK. ONUR GÜNDOĞAN
- MAĞUSA SPOR AK. GÖRKEM TAŞ
- MAĞUSA SPOR AK. EMRE GÜZEL
- MAĞUSA SPOR AK. TAHA TOLGA ÖĞÜNÇ
- MAĞUSA SPOR AK. SAYİPCAN ULUDAĞ
- MAĞUSA SPOR AK. MEHMET TUNCAY
- MAĞUSA SPOR AK. İSMAİL KAFFAOĞLU
- MAĞUSA SPOR AK. TURAN SATILMIŞ
- MAĞUSA SPOR AK. BURAK ÇİL
- MAĞUSA TÜRK GÜCÜ ALİ İMAM
- MAĞUSA TÜRK GÜCÜ FARUK AKKUŞ
- MAĞUSA TÜRK GÜCÜ MUSTAFA ZORBA
- MAĞUSA TÜRK GÜCÜ ERSAN KARACAOĞLU
- MAĞUSA TÜRK GÜCÜ KAAN GÜDER
- MAĞUSA TÜRK GÜCÜ HASAN MANİ
- MAĞUSA TÜRK GÜCÜ OKAN GÖKTÜRK
- MARAŞ GÖKMEN DEMİR
- MARAŞ MEHMET SEZER GÜL
- MARAŞ BARIN BOZAK
- MARAŞ HASAN ŞEMMEDİ
- MARAŞ YUNUS KALAYCI
- MEHMETÇİK KURTULUŞ TEMEL
- MEHMETÇİK UMUT İLGÜN
- MEHMETÇİK BURAK KARABACAK
- MEHMETÇİK MURAT DELİBAŞ
- MEHMETÇİK ORHAN ÇOKBEKLER
- MEHMETÇİK AKIN YILDIRIM
- MERİT AY İSMAİL UÇAR
- MERİT AY FIRTINA ÖZDİL
- MERİT AY TURGUT KAÇAR
- MERİT AY HASAN PİRO
- MERİT AY HÜSEYİN YEŞİLBAŞ
- MESARYA EKREM KELEŞZADE
- MESARYA ALİ ELMAS
- MESARYA SEYHAN KEİNEL
- MESARYA MEHMET ÇAVUŞ
- MESARYA NAHİT ÇAVUŞOĞLU
- MESARYA CAN ÖZEN
- MESARYA MEHMET KARADAĞ
- MORMENEKŞE OĞUZHAN DOŞAR
- MORMENEKŞE CAN ÖZSOY
- MORMENEKŞE RİFAT EMİRHAN
- MORMENEKŞE FIRAT GÜNGÖR
- MORMENEKŞE İSMAİL KARAOĞLAN
- MORMENEKŞE İMRAN BOLKANLI
- MORMENEKŞE SELKAN CAN
- MORMENEKŞE ÇAĞIN ALİBEY
- MORMENEKŞE YENER ERTUNALILAR
- MORMENEKŞE KENAN GÜMÜŞÖREN
- MORMENEKŞE HALİL TİLİM
- OZANKÖY HASAN BASRİ DELİBALTA
- OZANKÖY BURAK KOÇAR
- SERDARLI LEVENT AKÇAGİL
- SERDARLI GALİP ALBAYRAK
- SERDARLI SALİH KÜÇÜKOĞLU
- SERDARLI SERDAR ÖZER
- SERDARLI ERCEM ÖZKILIÇLAR
- SERDARLI CAHİT SOLKANAT
- SERDARLI ATAKAN TOMRUK
- TATLISU MUSTAFA OKUR
- TATLISU VELİ YÜRÜKOĞULLARI
- TATLISU ARİF EMRE YAKUPOĞLULARI
- TATLISU BEYTULLAH ARIK
- TÜRK OCAĞI BİLAL CEYLAN
- TÜRK OCAĞI ALPELEN KÜRŞAT ÖZDİNÇ
- TÜRK OCAĞI FIRAT ZENGİN
- TÜRK OCAĞI JUSTİCE AMENYAGLO
- YALOVA AYKUT ESMERASLAN
- YALOVA ERKAN NEVAL ESENGÜL
- YALOVA NUSRET YELTEKİN
- YENİ BOĞAZİÇİ CAFER MULLACUMA
- YENİ BOĞAZİÇİ DENİZ TEKEREK
- YENİ BOĞAZİÇİ EMRECAN TUHUMSERPER
- YENİ BOĞAZİÇİ HASAN KURT
- YENİ BOĞAZİÇİ KEMAL HORDAN
- YENİ BOĞAZİÇİ HASAN AKSOY
- YENİ BOĞAZİÇİ HALİL ESEN
2016-2017 FUTBOL SEZONU ARA TRANSFER DÖNEMİ “YABANCI FUTBOLCU” LİSTESİ
FUTBOLCU DOĞUM YILI ÜLKESİ TAKIMI
- LAWAL MURTADAH OLADIPUPO 1995 NİJERYA BAF ÜLKÜ YURDU
- CHUKWUDI JOSEPH OBIDIASO 1992 NİJERYA BAF ÜLKÜ YURDU
- LELO MBELE BLAİSE 1987 KONGO BAF ÜLKÜ YURDU
- CHARALAMPOS LOIZOU 1982 KIBRIS RUM K. BAF ÜLKÜ YURDU
- ALEKSANDR KOGONIIA 1995 ABHAZYA BİNATLI
- KEHINDE AMOO OWOEYE 1995 NİJERYA BİNATLI
- CHINONSO GODSWILL OFFOR 1997 LAGOS BİNATLI
- KAHO YANICK STEPHANE 1992 FİLDİŞİ SAHİLİ CİHANGİR
- CHARLES TEIKO FOLLEY 1991 GANA CİHANGİR
- RIDVAN RAŞAK ADESHINA 1997 NİJERYA CİHANGİR
- VICTOR CHISOM NWANI 1993 NİJERYA DEĞİRMENLİK
- WADERSON MİRANDA 1990 BREZİLYA DEĞİRMENLİK
- PAPE SAMBA FALL 1994 SENEGAL DEĞİRMENLİK
- QUADRI OLANASE RAHEMM 1992 NİJERYA DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
- OUİNCY OSEİ 1989 GANA DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
- JOEL OMARI TSHIMBA 1988 KONGO DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
- KPAH SHERMAN 1992 LİBERYA DUMLUPINAR
- YANNİS BESSAA 1992 CEZAYİR DUMLUPINAR
- TUNAHAN BİLGİN 1991 TÜRKİYE DUMLUPINAR
- ARMOND FRANCİOS A.BADJİ 1989 SENAGAL GAÜ ÇETİNKAYA
- FAYE BAPTISTE 1986 PORTEKİZ GAÜ ÇETİNKAYA
- PAULOS PHILIPPOU 1990 KIBRIS RUM K. GAÜ ÇETİNKAYA
- LUDGERO AIRES CACHICOTE 1989 PORTEKİZ GAÜ ÇETİNKAYA
- DEBOLA DANİEL OGUN SEYE 1988 LAGOS GENÇLİK GÜCÜ
- ABDOU FATAWOU DODJA 1991 TOGO GENÇLİK GÜCÜ
- DANİEL ADDO 1989 GANA GENÇLİK GÜCÜ
- SLAVCHO PETROV SHOKOLAROV 1989 BULGARİSTAN KÜÇÜK KAYMAKLI
- KOUAKOU HERVE AMANI 1991 FİLDİŞİ SAHİLİ KÜÇÜK KAYMAKLI
- ODO JOSHUA CHIDIEBERE 1997 NİJERYA KÜÇÜK KAYMAKLI
- NNAEMEKA JUVENAL UZOR 1996 NİJERYA GENÇLER BİRLİĞİ
- YAKUBU ABUDU MALIK 1995 BENİN GENÇLER BİRLİĞİ
- HUSSAIN SADDAM 1993 PAKİSTAN GENÇLER BİRLİĞİ
- GEORGIOS DIMITRIOU 1990 KIBRIS RUM K. GENÇLER BİRLİĞİ
- ALLEN ADENIYI ASSOGBA 1989 NİJERYA LEFKE
- PULE FRANSIS MARAISANAME 1995 GÜNEY AFRİKA LEFKE
- STELIOS KITTOS 1979 KIBRIS RUM K. LEFKE
- SHABAT LOGUA 1995 ABHAZYA LEFKE
- İBRAHİM KABORE 1984 BURKİNA FASO MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
- LEWİS ABRAHUN MİKE 1994 SİERRA LEONE MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
- OĞUZ KAAN YARADANAKUL 1993 TÜRKİYE MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
- FOFANA KALEMODOU 1989 GİNE MORMENEKŞE
- DRISSA DAGNOGO 1994 FİLDİŞİ SAHİLİ MORMENEKŞE
- SOULEGMANE DEMBA 1991 MALİ MORMENEKŞE
- JAMES AKPAMA OBONGHA 1997 NİJERYA TÜRK OCAĞI
- CHUKWUEMEKA UZOKWE 1994 NİJERYA TÜRK OCAĞI
- SADICK ADAMS 1990 GANA TÜRK OCAĞI
- DAVİD ANOMEL ANNAS 1988 GANA YALOVA
- EMMANUEL CLOYYEY 1987 GANA YALOVA
- ISRAEL IFFENY ABIA 1993 NİJERYA YALOVA
- MOSES ODO TOCHUKWU 1997 NİJERYA YENİCAMİ
- JOHN EBUKA OKOYE 1996 NİJERYA YENİCAMİ
- KINGSLEY MBWOBWO BANSEKA 1996 KAMERUN YENİCAMİ
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