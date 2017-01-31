Trafikte terör saçtı

Mağusa’da Eşref Bitlis Caddesi’nde dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 araç hasar gördü

Nadire BAHADİ

Mağusa’da Eşref Bitlis Caddesi’nde dün öğle saatlerinde yabancı uyruklu bir sürücün dikkatsizliği sonucu 3 araç kazaya karıştı. Aracı ile cadde üzerinden tali yola dönmek isteyen araç sürücüsü David Tanios Youn önce ana yolda karşı şeritten gelen aracın önünü tıkayarak çarpışmalarına neden oldu, ardından tali yoldan çıkış yapmak isteyen araca çarptı daha sonra ise boş arazi içerisine düşerek durabildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken her 3 araçta da maddi hasar meydana geldi.

İki araca çarptı, tarlaya uçtu

Kaza dün 14.20 sıralarında Serbest Liman yolu ile sulu çembere arasında meydana geldi. Kullandığı DY 131 plakalı araç ile Serbest Liman’dan sulu çembere doğru giden Amerikalı David Tanios Youn yol üzerindeki tali yol kavşağına geldiğinde dikkatsizce sokağa dönüşe geçince, sulu çember istikametinden Serbest Liman’a doğru giden Nurettin Korkmaz’ın GP 556 plakalı aracın önünü tıkayarak kazaya neden oldu. Çarpmanın etkisi ile kontrolsüz bir şekilde sağa doğru savrulan DY 131 plakalı araç daha sonra o esnada ara yoldan ana caddeye çıkmak için bekleyen Cansu Tahsiner yönetimindeki LL 346 plakalı araca çarptı. DY 131 plakalı araç tüm çarpışmaların ardından ise yolun solunda bulunan boş araziye girerek durabildi.