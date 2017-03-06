Trafikte son bir haftada 806 kişi ceza aldı

Polis tarafından ülke genelinde 27 Şubat – 5 Mart tarihleri arasında yapılan haftalık rutin trafik kontrollerinde 806 kişi suçlu bulundu.

Polis açıklamasına göre, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 184’ü süratli, 13’ü tehlikeli, 22’si dikkatsiz, 30’u seyrüsefer ruhsatsız, 30’u sürüş ehliyetsiz, 7’si muayenesiz, 23’ü sigortasız, 22’si alkollü, 18’i “A” yol kullanma izinsiz ve 4’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülerin 132’si seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, 104’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 211’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.