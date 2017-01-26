Trafik bir anlık dikkatsizliği affetmiyor

Mağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı’nda dün 19 yaşındaki sürücü dikkatsiz şekilde dönüş yapmak isterken kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kazada 19 yaşındaki Ayşe Düşer hafif yaralandı

Mağusa’da dün Mustafa Kemal Bulvarı’nda 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Ayşe Düşer isimli 19 yaşındaki sürücü kullanımındaki NZ 645 plakalı araç ile dikkatsiz şekilde sağa dönüş yapmak isterken, önce Emir Doğa Önoral yönetimindeki JH 554 plakalı araca, ardından Vade Demir Serakıncı yönetimindeki ML 575 plakalı araca çarpıp, dönmek istediği istikametin karşı tarafında bulunan otobüs durağı önüne savrularak durabildi. Kazada NZ 645 plakalı araç sürücü Ayşe Düşer hafif şekilde yaralanarak Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın mesai bitimine denk gelmesi nedeni ile trafik akışında kısa süreli aksamalar yaşandı.

Anayoldan gelenin önünü tıkadı

Kaza dün 15:30 sıralarında Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki trafik ışıkları yakınlarında meydana geldi. Polisten alınan bilgiye göre kaza, Ayşe Düşer’in kullanımındaki NZ 645 plakalı aracı ile trafik ışıklarından DAÜ istikametine doğru seyrettiği sırada, Yaşam Hastanesi yakınlarına geldiği zaman sağa dönüş yapmak isterken karşı şeritte anayolda hareket halindeki Emir Doğa Önoral kullanımındaki JH 554 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi. JH 554 plakalı araç ile çarpışan NZ 645 plakalı araç daha sonra savrularak anayolda seyir halindeki Vade Demir Serakıncı yönetiminde olan ML 575 plakalı araç ile çarpıştı. Düşer’in kullanımındaki NZ 645 plakalı araç çarpışmaların etkisi ile savrularak dönmek istediği istikametin karşı kısmında bulunan otobüs durağının önünde durabildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, ambulans ile Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ayşe Düşer’in ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.