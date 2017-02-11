Tosic’e bir darbe daha!

Olaylı Fenerbahçe maçı sonrası 4 maç ceza alan Dusca Tosic’e bir şok da siyah beyazlı kulüpten geldi

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki olaylı Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart ve hareketleri nedeniyle 4 maç ceza alan Tosic’e, Beşiktaş’ta ağır bir fatura kesti.

Fenerbahçe’ye 1-0 yenilerek kupaya veda etmenin baş sorumlusu olarak gösterilen Tosic’e, Beşiktaş yönetimi de ceza verdi. Tecrübeli savunmacıya gördüğü kırmızı kart nedeniyle kulübün ceza yönetmeliği uygulandı.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda Tosic’e 175 bin Euro’luk bir ceza faturası kesildi. Yönetim tecrübeli futbolcuya bu cezayı takımdaki diğer arkadaşlarına örnek olması gerektiği için verdi.

YÖNETİM UYARIDA BULUNDU

Öncelikle hocası ve takım arkadaşlarından gördüğü kırmızı kart için özür dileyen Tosic’e yönetim de bundan sonraki maçlarda daha dikkatli ve sakin olması yönünde uyarıda bulundu. Tosic, PDFK’dan da 4 maç ceza almıştı.