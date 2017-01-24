Töre: Müzakereleri uzaması KKTC ekonomisine zarar verir

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam etti.

UBP Milletvekili Zorlu Töre “ Müzakerelerde Toprak ve Nüfusun Önemi” konulu konuşmasında, müzakere sürecine değindi ve görüşmelerde sadece ekonomi konusunda görüşüldüğünü, diğer bütün konularda ciddi tartışmaların devam ettiğini söyledi.

Avrupa Birliği’nde yaşanan sıkıntılara da değinen Töre, AB’da dağılma süreci yaşanırken Kıbrıs’ta birleştirme çalışmaları yapıldığını kaydetti.

Töre, sürece bakıldığında bir çok çelişki yaşandığını ileri sürdü. Büyük devletlerin, ne uluslararası hukuk, ne de uluslararası insan haklarını tanıdığını söyleyen Töre, birçok konuda ortak hareket edilemediğini, savaş ve çatışmaların devam ettiğini, barışın korunamadığını savundu. Töre, hepsinin birlikte hareket ettiği bir durumun aslında yaşanamadığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının topraklarının hem bugün, hem de gelecekte önemli olduğunu vurgulayan Töre, buralarda yeniden göç olaylarının yaşanmasının düşünülemeyeceğini, bunun doğru olmadığını vurguladı.

Dört temel özgürlük adı altında iki kesimliliğin ortadan kalkmasının asla kabul edilemeyeceğini kaydeden Töre, Toprak, Mülkiyet, Garantiler ve nüfusun çok önemli olduğunu belirtti.

Töre, müzakerelerin uzamasının Kıbrıs Türk ekonomisine çok ciddi zararlar verdiğini savundu.