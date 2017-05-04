Toplu Taşımada Grev Askıya Alındı

3 gündür ülke genelinde grev yapan Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) yönetimi son durumu değerlendirmek amacıyla bu akşam bir toplantı yaptı.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu BRT’ye yaptığı açıklamada, eylemlerini kısa süreliğine aksıya aldıklarını açıkladı.

Topaloğlu, öğrencilerin mağdur olmaması amacıyla bu akşamki toplantıda eylemleri askıya almaya karar verdiklerini belirtti.

“Bizim amacımız kimsenin mağdur olmamasıdır. Ülkede hafta sonu sıvanlar var ve eğer eylemlerimiz devam ederse öğrenciler zor durumda kalabilirdi. Biz onların zor durumda kalmasını istemiyoruz” diyen Topaloğlu, yarın Ada genelinde tüm toplu taşımacılığın düzenli olarak devam edeceğini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’la bakanlıkta bir araya geldiklerini de anımsatan Topaloğlu, hükümet yetkilileri ile yaptıkları görüşmeden herhangi bir mutabakata varılmadığını da açıkladı.

3 gündür ülke genelinde grev yapan Kar-İş’in bu sabah Meclis önünde araçlı eylem yapmıştı.