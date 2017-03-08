Toparlanıyoruz Hareketi: Anıtlar Yüksek Kurulu Siyasileştirilmeye Çalışılıyor

Toparlanıyoruz Hareketi’nden yapılan açıklamada, yasaya karşı muhalefet partileri ve sivil toplum örgütlerinin ortaya koydukları mücadele selamlanarak, destek belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yasa öncesi gündemde olan ve Eski Eserleri Koruma Fonu’nu ortadan kaldıran diğer Eski Eserler (Değişiklik) Yasası’nın oybirliği ile Meclisten geçirilmesinin kültürel mirasın yok edilmesine yönelik ihanet olduğu savunuldu.

Açıklamada, 1994 yılına kadar geçerli olan Eski Eserler Yasası’nın, Anayasa’nın korumaya yönelik öngördüğü işlevleri içermeme nedeni ile birçok kültürel mirasın yok olduğu ifade edilerek, “İlgi yasanın 1994 yılında yenilenmesi ve korumaya yönelik işlevlerin “Eski Eserleri Koruma Fonu” altında hayata geçirilmesi ile yok oluş süreci durdurulmuştur. Şimdi ise, yayınlatılmaya çalışılan değişiklikle kültürel mirasın yok oluş süreci yeniden başlatılacaktır” iddiasında bulunuldu.

Konuyu teknik düzeye indirgeyip, mali disiplin sağlanacak yaklaşımında bulunulduğu savunulan açıklamada, disipline edeceği varsayılan Maliye’nin, bu kaynakları yasal olmayan şekilde başka amaçlarla kullandığı, sorgulanma riskini ortadan kaldırmak amacıyla da Eski Eserleri Koruma Fonu’nun kaldırıldığı ileri sürüldü