Topaloğlu: Hedefimiz Kıbrıs Kupası

Kupada adını son 8 takım arasına kalan Süper Lig’in İskele temsilcisi Gençler Birliği’nde çeyrek final sevinci yaşanıyor

AĞIRLIĞI KUPAYA VERECEĞİZ:

Süper Lig’deki hedeflerinin, ligin üst sıralarında yer almak olduğu için, ağırlıklarını kupaya verdiklerini söyleyen Gençler Birliği Teknik Direktör Hasan Topaloğlu, “Bundan sonra hedefimizde hep “Koopbank Kıbrıs Kupası olacak” dedi

Coşkun KUTAY

Koopbank Kıbrıs Kupası 2. Eleme Turu’nda, Mormenekşe’yi 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Gençler Birliği’nde tur sevinci yaşanırken İskele ekibi ligde 19 Şubat Pazar günü Türk Ocağı ile deplasmanda oynayacağı maça odaklandı.

Kırmızı Siyahlılarda, teknik direktör Hasan Topaloğlu nezaretinde, antrenör Hüseyin Dorak ve kaleci antrenörü Ozan Uzunoğlu’nun İskele Cumhuriyet Stadı’nda dün yaptırdığı antrenmanda teknik heyet ve futbolcuların, kupada çeyrek finale yükselmiş olmaları nedeniyle neşeli oldukları gözlemlendi.

Teknik Direktör Hasan Topaloğlu antrenman sonrasında, kupada oynadıkları Mormenekşe ve ligde oynayacakları Türk Ocağı karşılaşmaları ile ilgili Havadis’e konuştu.

“Hedefimiz Kıbrıs Kupası olacak”

Süper Lig’deki hedeflerinin, ligin üst sıralarında yer almak olduğu için ağırlıklarını Koopbank Kıbrıs Kupasına verdiklerine dikkat çeken teknik direktör Hasan Topaloğlu, “Mormenekşe ile deplasmanda oynadığımız kupanın ikinci turunda, doğruları yaparak galip gelmeyi başardık ve 8 takım arasında yükseldiğimiz çeyrek finalde, rakibimizi beklemeye başladık. Bundan sonraki hedefimizde hep, Koopbank Kıbrıs Kupası olacak” ifadelerini kullandı.

“Önümüzde zor bir Türk Ocağı maçı var”

“Süper Lig’de ise, hem gençleri kazanmak, hem de oyuncularımızın form grafiğini üst düzeyde tutmaya çalışacağız” diyerek sözlerini sürdüren Hasan Topaloğlu, “Önümüzde zor bir Türk Ocağı maçı var. Güzel ve zevkli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Sertan ve Mehmetali cezalı. Emir’in de sakatlığı sürüyor. Bunun dışında genç ve elimizdeki kadromuz ile mücadele edeceğiz. Belki de Kıbrıs Kupası’nda eşleşeceğimiz bir takımla oynayacağız” dedi.