Topaloğlu: “Daha iyi bir Gençler Birliği izlettireceğiz”

Süper Lig takımlarından Gençler Birliği, ikinci devre hazırlıkları çerçevesinde Malpas Otel’de yaptığı kamp çalışmalarını sürdürüyor

Coşkun KUTAY

2016-17 futbol sezonu K-Pet Süper Ligi ilk devresini 22 puanla 7.sırada tamamlayan Gençler Birliği, 7-13 Ocak 2017 tarihleri arasında Malpas Otel’de yapmayı planladığı ikinci devre kamp çalışmalarını, teknik direktör Hasan Topaloğlu nezaretinde sürdürüyor.

Teknik Direktör Hasan Topaloğlu, Esentepe’de gerçekleşen dünkü çalışma öncesinde, kamp süreci ile ilgili Havadis’e konuştu.

“Esas hedefimiz; 4-5 puan daha yukarısı idi”

İlk devreyi, hesap ettikleri puan tablosuna yakın bir noktada bitirdiklerine, ancak yine de esas hedeflerinin, mevcudun 4-5 puan daha yukarısı olduğuna dikkat çeken teknik direktör Hasan Topaloğlu, “2.devre hazırlıklarına, verdiğimiz 4-5 günlük bir aradan sonra İskele’de başladık. Ve 7 Ocak Cumartesi gününden beri de, Malpas Otel’de kampta bulunuyoruz. 13 Ocak Cuma gününe kadar sürecek olan kamp boyunca, 4 hazırlık maçı ve yoğun bir antrenman temposuyla kampı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz “ifadelerini kullandı.

“Yabancı oyuncu değişikliği, kampın ülkemizde yapılmasına neden oldu”

“Normalde, sezon başı ve devre arası hazırlıklarını, sahaların yanı sıra, çalışma imkanlarının uygunluğu nedeniyle Türkiye’yi tercih eden bir teknik adamım” diyerek sözlerini sürdüren Hasan Topaloğlu, “Ancak bu yıl, özellikle devre arasında yabancı oyuncu değişikliğine gitmeyi planladığımız için, ülkemizi tercih etmek zorunda kaldık. Ayrıca, ikamet yeri olarak tercih ettiğimiz Malpas’ın, Türkiye’deki lüks otellerden eksik bir tarafı yok. Ancak, yıllardır süregelen antrenman yapılacak saha sıkıntısı, maalesef devam ediyor. Buna rağmen yine de, Spor Dairesi Girne Sorumlusu Ogün Gündem ve ekibine, bize, antrenman yapacak saha imkanı yarattıkları için teşekkür ediyoruz. Ayrıca, kardeş kulüp Esentepe yönetimine de, bu konuda bize kapılarını açarak yardımcı oldukları için, şükranlarımızı sunuyoruz “dedi. Kamp sürecinin çok iyi işlediğini söyleyen teknik direktör Hasan Topaloğlu; “Futbolcularımızın, istekli ve arzulu olmasından son derece memnunuz. İnşallah ikinci devrede, daha iyi bir Gençler Birliği seyrettireceğiz.” diyerek sözlerini noktaladı.