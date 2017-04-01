Top Kamu Hizmeti Komisyonu’nda

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, ilkokullarda müdür ve müdür muavinliği münhallarına başvuranların kriter puanlarını belirledi

Duygu ALAN

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), ilkokullarda 10 müdür, 10 müdür muavinliği mevkileri için 10 Ağustos 2016 tarihinde münhal açtı. KHK’nun münhallarına 108 kişi başvurdu, ancak ilkokullarda müdür ve müdür muavini eksiği olmasına rağmen münhallara başvuranların kriter puanları bir türlü açıklanamadığından Kamu Hizmeti Komisyonu sınav yapamadı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ilkokullarda 10 müdür, 10 müdür muavinliği mevkileri için 10 Ağustos 2016 tarihinde KHK tarafından açılan münhallara başvuranların kriter puanlarını önceki gün belirledi.

Kayral: İlk etapta planlayıp sınavı yapacağız

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Kamil Kayral, Havadis’e yaptığı açıklamada ilk hedeflerinin doktor alımları olduğunu belirterek bu anlamda bugün anestezi teknisyenlerinin sınavının yapılacağını diğer terfi sınavlarının da devam ettiğini kaydetti.

Kriter puanlarının henüz bakanlık tarafından KHK’na gönderilmediğini kaydeden Kayral, “Kriter puanları bize gönderildiği zaman okul müdürlüğü ve müdür muavinliği sınavını da planlayıp yapacağız. Biz hazırız” dedi.

İşte ilk 20

İlk 20 sıradaki isimler ve kriter puanları şöyle:

1-Alpay Sezenler 576

2-Serkan Mutluoğlu 565

3-Abdullah Cangil 537

4-İffet Sarper 530

5-Övsün Akkor 520

6-Kader Horoz 517

7-Cenk Vamık 517

8-Cemal Çamlıca 510

9-Sadık Azimli 506

10-Ayşen Tomgüseyhan 504

11-Zekiye Yoncası 502

12-Özgür Kolaç 500

13-Hüseyin Alsancak 494

14-Lema Doğay 494

15-İlkay Karcı 489

16-Nihat Oral 487

17-Mehmet Özbilgehan 482

18-Nalan Pınar 482

19-Yılbay Emel 481

20-İbrahim Bayıkoğlu 478