En Üst

01 Nisan 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

Top Kamu Hizmeti Komisyonu’nda

Tarih:
Bir yorum bırakın
13 Görüntüleme
Top Kamu Hizmeti Komisyonu’nda
Haber İçi Üst
Paylaş1
+1
Paylaş
Pin

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, ilkokullarda müdür ve müdür muavinliği münhallarına başvuranların kriter puanlarını belirledi

 

Duygu ALAN

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), ilkokullarda 10 müdür, 10 müdür muavinliği mevkileri için 10 Ağustos 2016 tarihinde münhal açtı. KHK’nun münhallarına 108 kişi başvurdu, ancak ilkokullarda müdür ve müdür muavini eksiği olmasına rağmen münhallara başvuranların kriter puanları bir türlü açıklanamadığından Kamu Hizmeti Komisyonu sınav yapamadı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ilkokullarda 10 müdür, 10 müdür muavinliği mevkileri için 10 Ağustos 2016 tarihinde KHK tarafından açılan münhallara başvuranların kriter puanlarını önceki gün belirledi.

 

Kayral: İlk etapta planlayıp sınavı yapacağız

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Kamil Kayral, Havadis’e yaptığı açıklamada ilk hedeflerinin doktor alımları olduğunu belirterek bu anlamda bugün anestezi teknisyenlerinin sınavının yapılacağını diğer terfi sınavlarının da devam ettiğini kaydetti.

Kriter puanlarının henüz bakanlık tarafından KHK’na gönderilmediğini kaydeden Kayral, “Kriter puanları bize gönderildiği zaman okul müdürlüğü ve müdür muavinliği sınavını da planlayıp yapacağız. Biz hazırız” dedi.

İşte ilk 20

İlk 20 sıradaki isimler ve kriter puanları şöyle:

1-Alpay Sezenler                             576

2-Serkan Mutluoğlu                       565

3-Abdullah Cangil                            537

4-İffet Sarper                                    530

5-Övsün Akkor                                 520

6-Kader Horoz                                  517

7-Cenk Vamık                                   517

8-Cemal Çamlıca                              510

9-Sadık Azimli                                    506

10-Ayşen Tomgüseyhan              504

11-Zekiye Yoncası                           502

12-Özgür Kolaç                                 500

13-Hüseyin Alsancak                      494

14-Lema Doğay                                                494

15-İlkay Karcı                                     489

16-Nihat Oral                                    487

17-Mehmet Özbilgehan                               482

18-Nalan Pınar                                  482

19-Yılbay Emel                                  481

20-İbrahim Bayıkoğlu                     478

 

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş1
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King