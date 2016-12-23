Tonlarca su heba oldu

“Asrın projesi” olarak nitelendirilen Türkiye’den Su Temin Projesi kapsamında İskele- Mağusa istikametine döşenen test aşamasındaki boru hattı patladı, tonlarca su yollara boşaldı

Nadire BAHADİ

“Asrın projesi” olarak nitelendirilen Türkiye’den Su Temin Projesi kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından İskele- Mağusa istikametine döşenen su boru hattı test aşamasındayken patladı. Türkiye’den temin edilen suyu İskele’den Mağusa’ya taşıyan su hattı, Yeni Boğaziçi bölgesinde dün öğlen saatlerinde patlayınca tonlarca su yola boşaldı. Polis yola taşan tazyikli su nedeni ile anayolda önlem aldı. İskele istikametinden Mağusa istikametine doğru trafik kısa süreliğine tek şeritten devam etti. DSİ ekiplerinin müdahalesi ile boru hattından akan su durduruldu. Anayola akan tonlarca suyun tahliyesi ile trafik akışı bir süre sonra yeniden çift şeritten sağlandı.