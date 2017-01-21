TMK’ya yeni spor salonu

Türk Maarif Koleji Okul Aile Birliği ve Okul Yönetimi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ü ziyaret etti. Bakanlıkta yer alan görüşmede, birlik başkanı Banu Sanver, Okul Müdürü Fehmi Tokay ve aile birliği üyeleri yer aldı

Türk Maarif Koleji’nin ihtiyacı olan spor salonunun yapımı için başlatılan süreçle ilgili Dürüst’ten yardım istendi. Dürüst’ün Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olduğu dönemde gündeme gelen spor salonu, çizim aşamasına geldi. Sürecin hızlandırılmasına yönelik talebi değerlendiren Dürüst, “Aynı anda birçok projeyi yürütebilecek bir ekibimiz var. Hedefimiz, Nisan sonuna salonun ihalesini hazır hale getirecek şekilde çalışmalarımızı tamamlamak” dedi.

Eğitimde, okul aile birliklerinin önemine dikkat çeken Dürüst, Türk Maarif Koleji’nin gelişimi için çaba harcayan öğrenci velilerine de teşekkür etti. Dürüst, bakanlık olarak, yetkileri dahilinde gerekli katkıyı sürdürmeye devam edeceklerinin de altını çizdi.

Dürüst’e teşekkür eden Sanver, “Eğitim bakanlığınız döneminde başlayan süreç, son aşamaya geldi ve bu kez Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanısınız. Projeye inanmanız ve katkılarınız nedeniyle, size ve çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ederiz” dedi.v