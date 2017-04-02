TMK Yıldız Futsal Takımı Trabzon’da

KKTC Ortaokullu Yıldız Erkekler Futsal Birinciliği’nde şampiyonluğa ulaşan Türk Maarif Koleji takımı, ülkemizi Türkiye Bölge Elemeleri’nde temsil edecek.

Okan KARADEMİR

Türkiye’nin Trabzon ilindeki elemelerde mücadele edecek olan TMK Yıldız Erkek Futsal Takımı, dün adadan ayrılarak Trabzon’a gitti.

TMK kafilesinde eğitmenler Erit Giritli ve Faika Hakverdi nezaretinde 12 öğrenci yer alıyor.

TMK ile birlikte toplam 8 takım 2 ayrı grupta mücadele edecek ve grup maçları sonunda ilk iki sırada yer alacak takımları final turuna çıkacak. Çapraz eşleşme usulü oynanacak final maçlarında galip gelecek olan takımlar Türkiye yarı final gruplarına katılmaya hak kazanacak.