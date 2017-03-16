TMK korkusu hortladı

Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında yaşanan durağanlığın, Güney’de Kıbrıslı Rumların Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvurularını yeniden arttıracağı endişesi yarattı. Bu çerçevede hazırlanan bir çalışmada Kıbrıslı Rumların KKTC’de bulunan eski taşınmaz mallarının değerinin 60-75 milyar Euro, kullanım kaybının ise 18 milyar Euro olduğu iddia edildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Rum göçmenlerin durumu ve taşınmazlarının KKTC’de kalmasından ötürü yaşadıkları maddi kaybın nasıl giderilebileceği konusunun Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde ele alındığını yazdılar.

Bugüne kadar 6 bin 300 başvuru

Habere göre, komitede konuşan Rum Başkanlık Sarayı diplomatı Pandelis Pandelidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis adına yaptığı konuşmada, 6 bin 300 Kıbrıslı Rum’un TMK’da başvurusunun bulunduğunu, başvuru sayısında son 2-3 yıldır düşüş olmasına karşın Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler sebebiyle başvuruların yeniden artmasından endişe ettiklerini ifade etti.

Pandelidis, göçmenlerin desteklenmesi amacıyla bazı önemler uygulanması kararı alındığını ancak ödenek yetersizliği sebebiyle çoğu önlemin uygulanamadığını da belirtti.