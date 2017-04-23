TKP Yeni Güçler’in Lefke İlçe Kongresi Yapıldı

Birinci Olağan Kurultay çalışmalarını sürdüren TKP Yeni Güçler, 4. ilçe kongresini Lefke’de yaptı.

TKP Yeni Güçler Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, kongreye TKP Yeni Güçler Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, TKP Yeni Güçler Başkan Yardımcıları Mehmet Davulcu ve Tözün Tunalı, Örgütlenme Sorumlusu ve Gazimağusa eski Milletvekili Mustafa Emiroğluları, Güzelyurt İlçe Başkanı Ümral Volkan ve partililer katıldı.

Lefke çarşı merkezindeki parti binasında gerçekleşen TKP Yeni Güçler Lefke Kongresi’nde İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine Ali Çölşan, Sonya Kaygan, Gülsün Kargılı, İlkay Yıltan, Erhan Maraşuna, Refet Şarafat, Cemal Gürsel, Fuat Ayrancıoğlu, İpek Üncü, Aydın İşlekzade; Disiplin Kurulu Üyeliğine Cahit Oksu, Yaşar Üncü, Hasan Kavaz; İlçe denetçileri olarak Ali Atakan ile Mustafa Tunç seçildi.

TKP Yeni Güçler Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının bozuk düzenden kurtulma ihtiyacında olduğuna işaret ederek, kurtuluşun adresinin TKP Yeni Güçler olduğunu söyledi. Partinin birinci kurultay süreci için belirledikleri ana sloganın “Halkın İktidarı” olduğunu açıklayan Çakıcı, “Halkın iktidarında Göç Yasası kaldırılacak, emeğin hakkını alması için sendikalaşma ve toplu sözleşme halkının kullanılmasının önü açılacak” dedi.

Her gün için partiye yeni katılımlar olduğunu ifade eden Çakıcı, her yeni katılım ile halkın iktidarına bir adım daha yaklaşıldığını söyledi. Halkın iktidarında faiz yasası çıkarılacağını ve faizin anaparanın iki katını aşamayacağını ileri süren Çakıcı, çiftçiye destek verilirken zengine verilmeyeceğini, küçük ölçekli üreticiye daha fazla destek verileceğini söyledi.

İhale vurgunlarıyla halka ait kaynakların yağmalanmasının önüne geçileceğini ileri süren Çakıcı, bu kaynakların işsizlik ödeneğini artırmada, sosyal yardımların artırılmasında kullanılacağını söyledi.

TKP Yeni Güçler üyelerini birleştireninin sevgi ve yoldaşlık duygusu olduğunu ifade eden Çakıcı, “Halkın iktidarı için yolcuyuz, yoldayız” dedi.

Lefke İlçe Başkanlığı’na seçilen Ali Üncü ise yaptığı konuşmada, TKP Yeni Güçler için Lefke’nin, Lefke için de TKP Yeni Güçler’in özel bir yeri olduğunu belirtti. İlçe olmanın Lefke’nin hakkı olduğunu ifade eden Üncü, ilçe olmanın gerekleri olduğunu, ancak henüz hiçbir girişim yapılmamış olduğunu belirterek, bütün bunların halkın iktidarında yerine getireceklerini söyledi. Üncü, halkın iktidarını kurmak için halka omuz omuza çok çalışacaklarına dair söz verdiklerini de ifade etti.