TKP-Yeni Güçler ve BKP yapılabilecek işbirliklerini görüştü

İzzet İzcan Başkanlığı’ndaki Birleşik Kıbrıs Partisi heyeti, Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler genel merkezini ziyaret etti.Ziyarette iki parti arasında yapılabilecek ittifaklar görüşüldü.

Toplantı öncesinde BKP Genel Başkanı İzzet İzcan ve TKP-Yeni Güçler Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı basına açıklamalarda bulundu.BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, parçalanmış olan solu nasıl birleştirebileceklerini konuşmak üzere ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yangın yerine döndüğünü iddia eden İzcan, son zamanlarda yapılan zamlar ve Kıbrıs konusundaki tutumundan dolayı hükümete eleştirilerde bulundu.

Parlamentonun miyadını doldurduğunu ve artık halkın iradesini temsil etmediğini savunan İzcan, parlamentonun yenilenme zamanının geldiğini söyledi.

TKP-Yeni Güçler Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı da zamlara değinerek zamları ülke gelirlerini artırmaya yönelik değil zengini korumya yönelik girişimler olarak nitelendirdi.

Yeni belirlenen asgari ücretin yoksulluk sınırının altında olduğunu kaydeden Çakıcı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yapısı ve işleyişinin de artık değişmesi gerektiğini belirtti.Halkın artık varolan siyasi yapıyı istemediğini de iddia eden Çakıcı seçimin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

‘Kıbrıs Türk Halkı’nın önüne güçlü siyasi parti liderlikleri getirmemiz lazım’ diyen Çakıcı hedeflerinin tek başına iktidar olduğunu vurguladı.

Çakıcı TKP-Yeni Güçler’in Meclis’te temsil edildiğini ve meclisteki varlıklarını sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.