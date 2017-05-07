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07 Mayıs 2017

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TKP Yeni Güçler başkanlığına Mehmet Çakıcı seçildi

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TKP Yeni Güçler başkanlığına Mehmet Çakıcı seçildi
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Partiden yapılan açıklamaya göre, TKP Yeni Güçler 1. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi üyeleri ve diğer organlar da belirlendi.

Parti Meclisi şu isimlerle oluştu:
“Tözün Tunalı, Mehmet Davulcu, Seval Oyaltan, İbrahim Andaç, Reşat Soylukal, Gizem Yeşilyurt, Hasan Özgit, Yeşim Mertli, Erçin Selasiye, Ayhan Eş, İpek Üncü, Ahmet Avano, Memduh Çeto, Osman Kızılova, Sami Dayıoğlu, Simge Menket, Umut Kadı, Alper Özsakınç, Zeki Manioğlu, Cafer Koçak, Ali Gülle, Sonay Adem, Sümeyra Güler, Aylin Kılgın, Mustafa Emiroğluları, Şakir Ercüment, İbrahim Korhan, Ahmet Şah, Ertan Namıkkemaloğlu, Naran Mesutoğlu, Tahsin Mertekçi, Fevzi Karani, Gönül Kargılı, Zühal Koreli, Kadir Barut, Sefa Kar, Musa Özmusaoğlu, Kemal Yıldız, Ömer Ayaz, Ahmet Süzal, Mustafa Ertanın, Alphan Oğuz, Kemal Gözay, Meryem Karaaziz, Cise Onur, Elif Görem Gümüşmaden, Seral Çetindal, Halil Dinç Onur, Asra Babayiğit, Fahri Onbaşı.”

Yüksek Disiplin Kurulu’nda İzzet Gilanlıoğlu, Fisun Dayıoğlu, Salih Emiroğluları, Yahya Göv, Mehmet Eş görev yapacak. Yüksek Disiplin Kurulu yedek üyeleri. Erol Soyer, Ebru Karakaşlı.

TKP Yeni Güçler’in Yüksek Denetleme Kurulu ise, Turgut Ceyda, Hüseyin Beyaz ve Emine Yeşilyurt’tan oluştu.

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