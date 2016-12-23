TIR dalgalı denize esir oldu

Girne ve Mağusa’da birkaç gündür etkili olan fırtına ve şiddetli yağmur, KKTC-Türkiye arasında deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Salı gününden beri her iki limanda da ne feribotlar ne de yük gemileri kalkmadı

Duygu ALAN

Türkiye’den KKTC’ye Pazartesi günü yük gemisi ile gelen ve ülkeye Girne Limanı’ndan giriş yapan TIR’lar 3 gündür limanda bekliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeni ile gemiler kalkmayınca TIR şoförleri de çaresiz kaldı.

Girne Limanı’nda adeta mahsur kalan TIR şoförleri, araçlarını yaşam alanına çevirdi.

TIR şoförleri, 3 gündür TIR’larının içinde yatıyor, yiyor, içiyor.

“Park yeri ve yatı evi şart”

Girne Limanı’nda TIR şoförleri Havadis’e konuştu. Şoförler, fırtına ve şiddetli yağış sebebi ile Salı gününden beri gemilerin kalkmadığını söyledi.

Şoförler, “Girne Limanı’nda TIR’lar için düzenlenmiş bir park yeri de olmadığından mecburen liman yoluna park ettik, Türkiye’ye dönmek için havaların düzelmesini bekliyoruz” dedi.

TIR şoförleri, “Kalacak yerimiz olmadığından ve her an deniz ulaşımı yeniden sağlanabilir umudu taşıdığımızdan limandan da ayrılamıyoruz. TIR’ların içerisinde yatıyoruz, yemeklerimizi konteynırda yiyoruz” diye konuştu.

Şoförler, KKTC devleti yetkililerine de çağrıda bulunarak, bu gibi durumlarda TIR’larını park etmeleri için liman çevresinde bir TIR park yeri yapılmasını ve şoförlerin de süreci daha konforlu şekilde geçirmeleri için bu park yerinde konteynır tarzı da olsa yatı evlerinin inşa edilmesini istedi