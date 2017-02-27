Thunder, Westbrook ile kazandı

NBA’de Oklahoma City Thunder, yıldız basketbolcusu Westbrook’un “triple-double” yaptığı maçta New Orleans Pelicans’ı 118-110 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook‘un “triple-double” yaptığı maçta New Orleans Pelicans’ı 118-110 yendi.

NBA’e 8 maçla devam edildi. Chesapeake Energy Arena’nın ev sahipliği yaptığı maçta 41 sayı, 11 ribaunt, 11 asistle oynayan Westbrook, sezonun 29’uncu, kariyerinin 66’ncı “triple-double” performansını sergiledi.

Art arda 3’üncü olmak üzere 34’üncü galibiyetini alan Batı Konferansı 7’ncisi Thunder’da Steven Adams ise 13 sayı, 10 ribauntla “double-double” yaptı.

Batı Konferansı’nda 13. sırada bulunan Pelicans’ta Anthony Davis’in 38, DeMarcus Cousins’ın 31 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Clippers, Hornets’ı uzatmada geçti

Los Angeles Clippers, Staples Center’da ağırladığı Charlotte Hornets’ı uzatmada 124-121 mağlup etti.

Sezonun 36’ncı galibiyetine ulaşan Batı Konferansı 5’incisi Clippers’ta 43 sayı, 10 ribauntla “double-double” yapan Blake Griffin, ön plana çıkan isim oldu. Ev sahibi takımda Chris Paul 15 sayı, 17 asist ve DeAndre Jordan 20 sayı, 19 ribauntluk “double-double” performanslarıyla galibiyete katkı sağladı.

Doğu Konferansı’nda 11’inci sırada bulunan Hornets’ta Kemba Walker 34, Nicolas Batum 31, Jeremy Lamb 19 sayı üretti.

NBA’e 7 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Los Angeles Lakers- San Antonio Spurs: 98-119

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 100-96

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 98-105

Washington Wizards-Utah Jazz: 92-102

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers: 112-106

Detroit Pistons-Boston Celtics: 98-104

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 118-110

Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 124-121 (uzatmada)