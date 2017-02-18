Terör propagandasından mahkum oldu

İskele Kaza Mahkemesi’nde 2016 yılındaki Nevruz kutlamaları sırasında çantasında nacak ve terör örgütü PKK’ya ait propaganda niteliğinde kitap bulunan Taylan Özgür Türkatalay aleyhindeki kararını açıkladı

Nadire BAHADİ

İskele’de 20 Mart 2016 tarihinde piknik alanında Nevruz kutlamalarına çantasında nacak ve terör örgütü PKK’ya ait yasa dışı cemiyetlere ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayın olan bir kitap bulunan Taylan Özgür Türkatalay, dün İskele Kaza Mahkemesi’nde yargılandı. Aleyhindeki “Tasarrufunda yasa dışı cemiyete ait müsfit ve propaganda niteliğinde yayınlar bulundurma” davalarından suçlu bulunan Türkatalay, para cezası ile kefalet senedi cezasına mahkum edildi.

Polise takıldı

İskele’de 20 Mart 2016 tarihinde yüzlerce polisin görev aldığı Nevruz kutlamalarında herkesin çantasını ve eşyalarını tek tek kontrol edip yoklayan polis Taylan Özgür Türkatalay’ın sırt çantasında 1 adet nacak ile terör örgütü PKK’ya ait yasa dışı, yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayın olan bir kitap bulundu. Türkatalay polis tarafından aleyhine dava okunup serbest bırakıldı.

5 yıl sulh ve sükunu bozmaktan men edildi

Sanık Türkatalay dün İskele Kaza Mahkemesi’nde yargılandı. Davanın kararını okuyan İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, sanık Taylan Özgür Türkatalay’ı aleyhine getirilen “Tasarrufunda yasa dışı cemiyete ait müsfit ve propaganda niteliğinde yayınlar bulundurma” davasından suçlu bulduğunu açıkladı. İnan, sanık Türkatalay’ı 2 bin TL para cezasına mahkum etti. Yargıç aynı zamanda sanığın 5 yıl süreyle sulh ve sükununu koruyacağına dair ve benzeri bir suç işlemeyeceğine dair 30 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mahkeme Türkatalay’ı 2 bin TL para cezasını ödememesi halinde ise 1 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Mağusa’da benzeri davada hapislik

Mağusa’da ise 24 Aralık 2016 tarihinde, Mehmet Gül ile Reşit Dolay’ın evinde polis tarafından yapılan aramada yasa dışı cemiyete ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayınlar, YPG, YPJ ve PKK örgütlerini sembolize eden bayraklar, Abdullah Öcalan ile terör örgütlerine ait bazı militan resimleri ve KKTC’de yayınlanması ve tasarruf edilmesi yasak olan 1 adet kitap bulunmuştu. Sanıklar “Yasa dışı cemiyeti savunma ve teşvik” ve “Yasa dışı cemiyete ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayınlar bulundurma” davalarından 7 Şubat 2017 tarihinde Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargılandı. Mehmet Gül ile Reşit Dolay, aleyhlerindeki davalardan suçlu bulunarak 2’şer ay hapis cezasına mahkum edildiler.