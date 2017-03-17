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17 Mart 2017

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Kıbrıs

Templos İnsiyatifi Girne Belediyesi çevre için işbirliği yapacak

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Templos İnsiyatifi Girne Belediyesi çevre için işbirliği yapacak
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Son haftalarda Zeytinlik/Templos köyünde artan yapılaşmalarla birlikte dere yataklarının moloz ve çöplerle doldurulması, çevrenin üztelik de yasa dışı yollarla tahrip edilmesiyle ilgili olarak Girne Belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede başta köy meydanı olmak üzere çevrenin düzenlenmesi, daracık köy yollarında ölüm tehlikesi saçan mikser ve otobüslerin ana yolları kullanması için gerekli tedbirlerin alınması, mezarlığın imarı gibi konular tartışıldı.

Belediye Başkanı Nidai Güngördü, hem köydeki çevre sorunlarının hem de Girne İmar Planı konusunda Templos ile ilgili düzenlemelerin anlatılacağı bir bilgilendirme toplantısını en geç 10 gün içerisinde gerçekleştireceklerini söyledi.

 

Başkan Güngördü, ayrıca inşaatlarda yapılan yasa dışı hafriyat ve doğal zemini değiştirecek yığmalara karşı olduklarını bildirdi. Ancak daha geçtiğimiz gün yasal olmadığını ve “olmaz” diye yol açılmasına izin vermedikleri inşaat sahibi ve müteahhit firmaya, karayolları ile polisin olumlu cevap verdiğini de sözlerine ekledi.

Toplantı sonrasında Girne Belediyesi memur ve zabıtaları ile İnsiyatifi üyeleriyle birlikte, yasa dışı yığılan toprakları, dere yataklarına dökülen moloz ve çöpleri giderek bizzat yerinde tespit ettiler ve kayda geçtiler.

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