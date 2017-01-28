Teminatla serbest kaldılar

Narkotik ekiplerinin Lapta’da gerçekleştirdiği operasyonda evlerinde uyuşturucu bulunarak tutuklanan Artsıom Shpakouski ve Evgenııa Volkova aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Lapta’da gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda polisin gözaltına aldığı Rus çift Artsıom Shpakouski ve Evgenııa Volkova aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların ileride yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, Artsıom Shpakouski’nin 10 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL nakdi, Evgenııa Volkova’nın ise 5 bin TL nakdi KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmalarına emir verdi.

Tutuksuz yargılanacaklar

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman, Artsıom Shpakouski ve Evgenııa Volkova’nın birlikte kaldıkları evde gerçekleştirilen operasyonda tutuklandıklarını anlattı.

Polis çavuşu Barış Duman, Shpakouski’nin arama yapılmak üzere evine gidildiği sırada, kendisi ile birlikte kalmakta olan Evgenııa Volkova’nın koşarak tuvalet bölümündeki klozet içerisine bir şeyler atmaya çalıştığı sırada tespit edildiğini söyledi.

Duman, tuvalet içerisinde yerde yaklaşık yarım gram hintkeneviri ile klozet içerisinde bir adet usb cihazı bulunduğunu belirtti.

Polis, söz konusu evde devam eden aramalarda ise logar kısmında yarım gram hintkeneviri ve toplam 4 adet usb cihazı bulunarak emare alındığını ifade etti.

Polis çavuşu Barış Duman, zanlıların kalmakta olduğu dairede devam eden aramalarda, Shpakouski’nin resmi bulunan iki ayrı ülkeye ait pasaport bulunduğunu ancak pasaportlarda isim ve bilgilerin farklı olduğunu kaydetti.

Duman, zanlının resmi bulunan Bulgar pasaportunun ise sahte olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis çavuşu, soruşturmanın tamamlandığını belirterek uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.