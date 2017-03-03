03 Mart 2017

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  Teminat şartlarını yerine getiremedi

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  Teminat şartlarını yerine getiremedi
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Boğazköy’de kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada Ökkeş Demir’i bıçakla yaralayan Semih Aktar aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Mahkeme, Aktar’ın yargılanana kadar teminatla serbest kalmasına karar verdi

 Nadire BAHADİ

Boğazköy’de kız meselesi yüzünden Ökkeş Demir ile Semih Aktar arasında çıkan tartışma sonucu Demir’i bıçakla yaralayan Semih Aktar dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Demir’i sağ böbrek ve bacağından yaralayan Aktar aleyhindeki “Kanunsuz bıçak taşıma” ve “ Yaralama” suçlamaları ile ilgili yürütülen polis soruşturması tamamlandı.

Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanırken, toplam 150 bin TL’lik şahsi ve kefil kefaleti koşullarını yerine getiremeyip hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi

 

Bıçak bulundu

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Sami Güneş mahkemede sunduğu ifadesinde, olayın Boğazköy Cumhuriyet Caddesi Çağ İş Hanı arkasında bulunan otopark alanında kız meselesi yüzünden gerçekleştiğini anımsattı.

Zanlı aleyhinde alınan tutukluluk süresi içerisinde olayda kullanılan ekmek bıçağının bulunduğunu ifade eden Güneş, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını kaydederek Semih Aktar’ın teminata bağlanmasını talep etti.

 

Cezaevine gönderildi

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu zanlı Semih Aktar’ın yurt dışına çıkışını yasaklayarak zanlının pasaport ve seyahat belgelerine el konulması yönünde talimat verdi.

Yargıç Mesutoğlu KKTC vatandaşı 1 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlı Semih Aktar’ın da 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına karar verdi. Aktar mahkemenin uygun gördüğü teminat şartlarını yerine getiremeyerek 1 ayı geçmemek üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

 

 

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