Teminat şartlarını yerine getiremedi

Mağusa’da faaliyet gösteren “Bem-Koop” isimli markete girerek nakit para ve gıda çalan İbrahim Kaya aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Nadire BAHADİ

Mağusa’da faaliyet gösteren “Bem-Koop” isimli markete 24 saat içinde iki kez girerek nakit para ve gıda çalmakla suçlanan zanlı İbrahim Kaya dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. “Bina açma” ve “Sirkat” suçlamalarıyla aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından dün teminata bağlanan zanlı Kaya, teminat şartlarını yerine getiremediği için 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Polis soruşturmasını tamamladı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Ersoy Saydağ, zanlı İbrahim Kaya’nın 13 Ocak tarihinde saat 02:30 ve 22:30’da iki defa olmak üzere Bem-Koop isimli marketin kapalı ancak kilitsiz vaziyetteki alüminyum sürme penceresini açarak içeri girdiğini belirtti. İçeriye giren zanlı Kaya’nın yazar kasa içerisinde bulunan 420 TL nakit para ile 3 paket sigara ve 1 adet Ülker İçim marka peynir, 1 adet Ak-et marka kangal sucuk, 1 adet Ak-et marka mini sucuk, 1 adet Ak-et marka tombul sucuk, 1 adet Gülgün marka kaşar peyniri sirkat ettiğini açıkladı. Yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının bu aşamada soruşturmaya müdahale etme olasılığının bulunmadığını belirten Saydağ, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuklu bekleyecek

Mağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı İbrahim Kaya’nın yurt dışına çıkışını yasaklayarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslim edilmesine talimat verdi. Zanlının 5 bin TL nakdi teminat ödemesine karar veren Hacımulla , KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına karar verdi. Zanlı Kaya, teminat şartlarını yerine getiremediği için 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.