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17 Mart 2017

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Telekomünikasyon Dairesi’ni özelleştirmek için düğmeye basıldı

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Telekomünikasyon Dairesi’ni özelleştirmek için düğmeye basıldı
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Bakanlar Kurulu, Telekomünikasyon Dairesi’ni özelleştirme programına aldı.

Dairenin günün teknolojik gelişimine paralel değişen ihtiyaçları karşılar duruma getirilerek geliştirilmesi, verimliğinin ve etkinliğinin artırılması amacıyla, Özelleştirme Yasası’nın 5’inci maddesi uyarınca ön rapor hazırlanacak.

Bakanlar Kurulu’nun 23 Şubat tarihli kararına göre ayrıca, gelir ortaklığı yöntemi ve pazarlık usulü ihale uygulanacak.

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