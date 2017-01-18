18 Ocak 2017

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Telefon çekmeyince Tesla yolda kaldı

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Telefon çekmeyince Tesla yolda kaldı
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Telefon çekmeyince Tesla yolda kaldı… Amerikalı sürücü, otomatik pilot özelliğine sahip elektrikli aracıyla küçük bir gezintiye çıkmak istedi.

Anahtarlarını yanına almayan ve aracını cep telefonu uygulaması üzerinden çalıştıran sürücü evinden sadece 10 kilometre uzaklaşmıştı ki, otomobilinden inmesi gerekti.

Aracı tekrar çalıştırmak isteyen Amerikalı adam, cep telefonunun şebeke bulamaması sebebiyle hüsrana uğradı.

Araçtan 3 kilometre uzakta cep telefonu sinyali bularak yardım çağıran sürücü, aracın anahtarını bir arkadaşının getirmesiyle rahat bir nefes aldı.

Anahtarsız çalıştırma özelliği bir çok araçta bulunmasına rağmen, cep telefonu uygulaması üzerinden otomobil kullanımı yeni uygulamaya başlanmış durumda.

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Havadis Gazetesi

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