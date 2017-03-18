Tekmeci Saldırgan’ı Serbest Bırakan Hakime Gözaltı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ( HSYK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında tutuklanan hakim ve savcıların verdiği ifadeler doğrultusunda 202 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti. İhraç edilen 55 hakim hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında metrobüste hemşireye tekme atan Abdullah Çakıroğlu’nu ilk celsede bırakan hakim de bulunuyor.