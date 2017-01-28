TED Kolej’de özel etkinlik

TED Kuzey Kıbrıs Koleji toplumsal sosyal sorumluluğa vermekte olduğu özel önem çerçevesinde Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi ile ortak basketbol maçı etkinliği düzenledi

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Dr.Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu’nda oynanan “dostluk” maçında basketler dostluğa atıldı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın okullar arası sosyal sorumluluk projeleri başlatmasını dikkate alan TED Koleji Onur Kurulu ilk olarak engelli öğrencilerle olan sorumluluk projesini tasarlayıp gerçekleştirdi.

Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi ile işbirliği yapılarak basketbol dalında dostluk maçı yapıldı.

Her iki okulun basketbol takımı ile gerçekleştirilen maçta duygu dolu anlar yaşandı.

Her iki takımda maç sonunda günün anısı olarak birer kupa aldılar.

Maçın ardından özel eğitimden gelen öğrenci ve öğretmenler TED Kolej yemekhanesinde verilen öğle yemeğinde bir araya geldiler.